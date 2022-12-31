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Son dakika: Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı!

31.12.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi. Gelibolu-Lapseki feribot seferlerinin de sis nedeniyle geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Son dakika: Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı!

Son dakika haberine göre, Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Akşam saatlerinde boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.

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GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Öte yandan, Gelibolu-Lapseki feribot seferleri de sis nedeniyle geçici olarak durduruldu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Boğazı sis

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