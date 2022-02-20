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  4. Son dakika: Çekmeköy'de feci kaza! Sağlık ekiplerine annesini sordu

Son dakika: Çekmeköy'de feci kaza! Sağlık ekiplerine annesini sordu

20.02.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul Çekmeköy'de zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. 7 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Öte yandan kazada yaralanan bir kişinin, sağlık ekiplerine sürekli olarak annesinin durumunu sorması yürekleri burktu. Kaza nedeniyle Şile otoyolu Ümraniye istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Son dakika: Çekmeköy'de feci kaza! Sağlık ekiplerine annesini sordu

Son dakika... İstanbul Çekmeköy'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çekmeköy'de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı - Genel - İstanbul -

7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kaza, saat 18.30 sıralarında Nişantepe mevkii Şile otoyolunda meydana geldi. Ümraniye istikametinde 7 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada iki kişi yaralanırken, bir araçta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kaza sonrası yanan 34 CZZ 631 plakalı araca müdahale ederek söndürdü.

Çekmeköy'de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı - Genel - İstanbul -

SAĞLIK EKİPLERİNE ANNESİNİ SORDU

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından kazada yaralanan Meryem ve annesi Fatma Çalışkan'ı ambulanslarla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğunu öğrenildi. Öte yandan, sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında yaralı Meryem Çalışkan'ın annesinin durumunu sürekli sorduğu görüldü.

Çekmeköy'de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı - Genel - İstanbul -

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle Şile otoyolu Ümraniye istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Trafik polislerinin kaza yerindeki çalışmaları sonrası araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Çekmeköy'de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı - Genel - İstanbul -

Kazaya karışan sürücülerden Kadir Mavi "Trafik yavaşlamıştı. Arkadan bir ses duydum. Bir kaç saniye sonra hızlı bir şekilde bize araç vurdu. Araçtan indiğim de bir otomobil yanıyordu. Dumanlar çıkıyordu. Arkamızdaki otomobilde iki kadın yaralıydı" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çekmeköy
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