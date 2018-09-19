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Son dakika! Ceylan Buğan öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 12:44 | Son Güncelleme

Bingöl'de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin İçişleri Bakanlığınca 300 bin TL ödülle gri listede aranan "Delila Çiya" kod adlı Ceylan Buğan olduğu ortaya çıktı.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bingöl merkez sınırlarında 6 Ağustos 2018 tarihinde icra edilen operasyonda 3 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan kimlik teşhisi sonucu etkisiz hale getirilen 3 BTÖ mensubundan birisinin sözde Erzurum eyaletinde faaliyet gösteren ve İçişleri Bakanlığınca gri listede aranan Delila Çiya kod adlı Ceylan Buğan olduğu tespit edilmiştir" denildi.

ceylan

Açıklamada, bölge halkının desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla sürdürdüğü aktarıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl PKK TSK terör

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
MİT İYİ CALIŞINCA TEK TEK GEBERTILIYORLAR
Bu soysuz 6 Agustosda gebermiş yeni bir şey değilki
Sürüsüne bereket Allah daim etsin
Bence o ödül İl jandarma komutanlığında görevli askerlere dağıtılsın.. Evet parayla satın alınacak bir hizmet değil ama çoban armağanı..
harika hükmet yanında ve dik durmaya devam
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