Son dakika: CHP milletvekilleri hakimlere hakaretle suçlanıyordu! Gerginlik yaşanan duruşmayla ilgili yeni gelişme

Son dakika haberi: Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşma sırasında "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, irtikap, güveni ve görevi kötüye kullanma, zimmet ve ilgili mevzuata göre suç oluşturan eylemler ve belediye hesaplarında kanuna aykırı olarak yapılan iş ve işlemlerle" ilgili görülen davaya katılan CHP'li milletvekilleriyle salonda gerginlik yaşanmıştı. Hakimlere hakaretle suçlanan milletvekilleriyle ilgili dosyaya ilişkin süreçte yeni bir gelişme yaşandı.

BAŞSAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Adalet Bakanlığı, Yalova'da hakimlere hakaretle suçlanan CHP milletvekilleriyle ilgili dosyayı yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

