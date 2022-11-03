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Son dakika: CHP milletvekilleri hakimlere hakaretle suçlanıyordu! Gerginlik yaşanan duruşmayla ilgili yeni gelişme

03.11.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yalova Belediyesi hakkında görülen ve CHP milletvekillerinin de katıldığı duruşmada gergin anlar yaşanmıştı. Hakimlere hakaretle suçlanan CHP milletvekilleriyle ilgili dosyayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Son dakika: CHP milletvekilleri hakimlere hakaretle suçlanıyordu! Gerginlik yaşanan duruşmayla ilgili yeni gelişme

Son dakika haberi: Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşma sırasında "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, irtikap, güveni ve görevi kötüye kullanma, zimmet ve ilgili mevzuata göre suç oluşturan eylemler ve belediye hesaplarında kanuna aykırı olarak yapılan iş ve işlemlerle" ilgili görülen davaya katılan CHP'li milletvekilleriyle salonda gerginlik yaşanmıştı. Hakimlere hakaretle suçlanan milletvekilleriyle ilgili dosyaya ilişkin süreçte yeni bir gelişme yaşandı.

BAŞSAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Adalet Bakanlığı, Yalova'da hakimlere hakaretle suçlanan CHP milletvekilleriyle ilgili dosyayı yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

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