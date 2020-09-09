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  4. Son dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak koronavirüse yakalandı

Son dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak koronavirüse yakalandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.09.2020 17:12 | Son Güncelleme

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Son dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak koronavirüse yakalandı

İşte Öztrak'ın mesajı:

Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum.


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