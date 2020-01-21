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  4. Son dakika! Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu

Son dakika! Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 07:40 | Son Güncelleme

Son dakika haberi... Adana merkezli 5 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmada aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin saklanmasına yardım ettiği ileri sürülen kişilerin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 4 ilde FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında ise 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika! Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamında meslekten ihraç edilen polislerle askeri ve polis okulu öğrencilerine “abi”lik yaptığı iddia edilen ve üst düzey örgüt üyelerinin saklanmasına yardımcığı olduğu ileri sürülen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler Adana, Mersin, Osmaniye, Isparta ve İstanbul’da söz konusu şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İZMİR MERKEZLİ 4 İLDE OPERASYON

Öte yandan İzmir merkezli 4 ilde FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında ise 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
adana FETÖ operasyon

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