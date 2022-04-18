HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Çöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı! Mersin'de araçlarını gören şoke oldu, toz bulutları hızla ilerliyor

Son dakika: Çöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı! Mersin'de araçlarını gören şoke oldu, toz bulutları hızla ilerliyor

18.04.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye, Afrika'dan gelen toz bulutlarının etkisi altına giriyor. Mersin'den ülkemize giriş yapan çöl tozları, sabah uyananlara kötü bir sürpriz yaptı. Araçların üzerlerini çöl tozlarıyla kaplanırken, bölgede kuvvetli rüzgarın etkili olması nedeniyle toz taşınımının hızla iç kesimlere sürdüğü kaydedildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde İstanbul'u kaplayan çöl tuzu bulutu da uçakta bir yolcu tarafından görüntülendi.

Son dakika: Çöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı! Mersin'de araçlarını gören şoke oldu, toz bulutları hızla ilerliyor

Son dakika: Çöl tozu Türkiye'de etkisini göstermeye başladı. Avrupa Uzay Ajansı, Meteoroloji ve AFAD’ın uyarıda bulunduğu toz bulutları Akdeniz’e 321 kilometre kıyısı olan Mersin’de de sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Görüş mesafesinin düştüğü kentte, araçların üzerleri çöl tozlarıyla kaplandı.

ÇÖL TOZLARI MERSİN'DEN GİRİŞ YAPTI

Avrupa Uzay Ajansı, Meteoroloji ve AFAD’ın uyarıda bulunduğu çöl tozu Türkiye’de etkili olmaya başladı. Afrika üzerinden gelen toz bulutları, Akdeniz havzasından Türkiye’ye ulaştı. Özellikle Akdeniz’e 321 kilometre kıyısı olan Mersin’de de sabah uyananlar araçlarını çöl tozuna kaplanmış olarak buldu.

1

ARAÇLAR ÇÖL TOZLARIYLA KAPLANDI

Gökyüzünün taşınan toz bulutları ile kaplandığı kentte, görüş mesafesini henüz ciddi bir şekilde etkileyen olumsuz bir durum olmadığı belirtildi. Erdemli ilçesini de de araçları tozla kaplanan vatandaşlar, yıkatmak için toz bulutların geçmesini beklediklerini söyledi.

2

Aracını dün yıkattığını belirten vatandaşlardan Mehmet Ciğer, pazar temizliği yaptıklarını ancak bugün toz bulutu nedeniyle kirlendiğini belirtti.

3

Toz taşınımının sürmesi nedeniyle müşterisi olmayan oto yıkamacı Hacı Tuna ise, "Sabah kalktığımızda güneş yok, esintiler var, fırtına var, araçların üzerinde toz vardı. Arkadaşlar toz bulutunun gitmesini bekliyor. Gördüğünüz gibi sabahtan bu yana bekliyoruz, henüz daha gelen yok. İnşallah bu toz bulutu kalktıktan sonra işlerimiz iyi olacak. Arkadaşlar araçlarını yıkatsa aynı gün geri batacak. Yani toz bulutunun gitmesini bekliyorlar" dedi.

4

ÇÖL TOZU HIZLA İLERLİYOR

Öte yandan bölgede kuvvetli rüzgarın etkili olması nedeniyle toz taşınımının hızla iç kesimlere sürdüğü kaydedildi.

Çöl tozu uyarısı: Ölüme kadar gidebilir!Çöl tozu uyarısı: Ölüme kadar gidebilir!

İSTANBUL'U KAPLAYAN ÇÖL TOZU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan İstanbul'u kaplayan çöl tuzu bulutu uçakta bir yolcu tarafından görüntülendi.

ıstanbul

Geçtiğimiz günlerde İstanbul semalarını kaplayan çöl tozu İstanbul Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağından görüntülendi. Uçaktaki bir yolcu telefonunla gökyüzünü kaplayan toz bulutunu kaydetti. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sular ne zaman gelecek? 18 Nisan 2022 PazartesiSular ne zaman gelecek? 18 Nisan 2022 Pazartesi
Görüntüler olay olmuştu! 'Asalı büyücü' hakkında flaş kararGörüntüler olay olmuştu! 'Asalı büyücü' hakkında flaş karar
İşte siyaset kulislerini karıştıracak 8 maddeİşte siyaset kulislerini karıştıracak 8 madde
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Mersin İstanbul son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Sağlık Bakanlığı'na tepki

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Sağlık Bakanlığı'na tepki

Kan donduran detaylar! Makasla iç çamaşırlarını kesip...

Kan donduran detaylar! Makasla iç çamaşırlarını kesip...

Bülent Arınç'tan gündem yaratacak Erdoğan çıkışı!

Bülent Arınç'tan gündem yaratacak Erdoğan çıkışı!

6'lı masada 'Gültekin Uysal' krizi! Açıklamaları olay oldu

6'lı masada 'Gültekin Uysal' krizi! Açıklamaları olay oldu

Süper minili pozu olay oldu! "Bu ne?"

Süper minili pozu olay oldu! "Bu ne?"

O sormuş! "Belki kimse cesaret edememiştir ama..."

O sormuş! "Belki kimse cesaret edememiştir ama..."

İlginizi Çekebilir

Şimdiye kadarki ‘en hamile olmayan hamile’!

Şimdiye kadarki ‘en hamile olmayan hamile’!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Özel hayat itirafları olay oldu! "Seks düşkünü değilim"

Özel hayat itirafları olay oldu! "Seks düşkünü değilim"

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.