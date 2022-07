SON DAKİKA| Çöp evde bulunan çocuğun sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi, kilosu şaşkına çevirdi

Son dakika: Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde teyzesinin çöple doldurduğu evin kilitli olan odasında 9 yaşındaki C.M.A.; Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışanlar tarafından bulundu. Küçük çocuğun zayıf hali ve içinde bulunduğu ortam Türkiye'yi kahrederken, küçük çocuğun sağlık durumu merak konusu olmuştu.

ÇÖP EVDEKİ ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Çöp evde bulunan 9 yaşındaki küçük çocuğun sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama geldi. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan "Gerekenleri yapıyoruz. Protein ve kalori desteği olacak. Sıvı açığı var. O açığı telafi edeceğiz. Amaç yaşıtlarını yakalaması" dedi.

ZAYIF HALİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ! KİLOSU AÇIKLANDI

Küçük çocuğun kilosunu da paylaşan Özkan "Beklentim korkak bir çocuktu. Ama çok gülümsüyordu. Şu an için enerjisi az. 17 kilo 138 santimmiş... Burada olmaktan mutlu. Oyuncağı görünce çok mutlu oldu. Beni en çok üzen şey okula gidememiş olması. Zaten devletimiz ona sahip çıkacak. İnşallah çok kısa zamanda onu topluma kazandıracağız." ifadelerine yer verdi.

SON HALİNİN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

C. M. A. (9), Antalya’da devlet korumasına alınırken emniyete götürülen Yasemin A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

C. M. A., çöp evden kurtarılıp, hastanedeki tedavisinin bitmesinin ardından Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince berbere götürülüp, saçları kestirildi. Duş aldırılıp, temizlendi, tırnakları da kesildi. C. M. A.'nın, dün Antalya’da annesine teslim edildikten sonra ilk olarak ondan kuruyemiş ve çikolata istediği öğrenildi. C. M. A.'nın kuruyemiş yerken de fotoğrafları ortaya çıktı.