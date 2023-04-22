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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Çiftçilere sıfır faizli hayvancılık kredisi vereceğiz

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Çiftçilere sıfır faizli hayvancılık kredisi vereceğiz

22.04.2023 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Nurdağı'nda Belpınar ile Mesthüyük Köyleri ve Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'nde konştu. Erdoğan, Akıllı Köy Evi projesiyle yeni bir model ortaya koyacaklarını açıklayarak "Çiftçilere 10 yeni müjdemiz var" dedi. Erdoğan, sıfır faizli hayvancılık kredi verileceğini de belirterek "Et-süt fiyatlarının izahı olmayan seviyelere çıkmasına yol açan sıkıntıya çözüm getiriyoruz" dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Çiftçilere sıfır faizli hayvancılık kredisi vereceğiz

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Nurdağı'nda Belpınar ile Mesthüyük Köyleri ve Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"Şurada bir pankart görüyorum. 'Gemiler yürür karadan vazgeçilir mi hiç yapılamaz denileni yapan adamdan', 'Yarım kalan çeşme heykeli Bay Kemal'in de bir hatırası olsun istedik'

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"YEPYENİ HAYAT ALANLARI YAPIYORUZ"

Ülkenin yöneticileri ve vatandaşları olarak bize düşen görev afetlere karşı hazırlıklı olmaktır. Gerisi Rabbimizin takdiridir. Son deprem fekaletinden sonra kolları sıvadık. Depremin 15. gününden itibaren insanları güvenli evlere kavuşturabilmek için temelleri attık. 507 bin konut 143 bini köy evi olmak üzere 650 bin yeni yuva yapıyoruz. 319 binini 1 yıl içinde teslim ederek şehirlerimizi ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Nitekim deprem bölgesine yaptığım son ziyaretlerin tamamında her şehrimizde yeni konutlarımızın temel atma törenlerini gerçekleştirdik. 105 binden fazla konutun yapım işlerini başlattık. Çarşısı pazarıyla yeşil alanıyla parkıyla yepyeni hayat alanları inşaa ediyoruz.

Biz iş yapmanın insanları huzurlu ve güvenli konutlara kavuşturmanın peşindeyiz, bunlar ise işlere takoz koyma peşinde. Bunlara 5 tane koyun teslim edemezsiniz teslim ederseniz kaybeder gelirler. Ülkemizin tüm yerleşim yerlerini afetlere hazırlıklı hale getirene kadar çalışmayı sürdüreceğiz. Depremin 75. günündeyiz ve 11 vilayeti Cumhur İttifakı olarak dolaştık. İlk temelleri atışımızın 60. gününde, inşaatını 45. günde tamamladığımız 10 köy evini teslim ediyoruz. Çok güzel eserler olan bu köy evlerimizin hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.

"İSTANBUL'DA RİSKLİ BİNA BIRAKMAMAYI AMAÇLIYORUZ"

Pek çok depremde yangından vatandaşlarımız evleri ile buluşturmuştuk. İnşallah bir daha yapacağız. Van'da, İzmir'de Kütahya'da bunu yatık mı? Hadi sende yap, yapamazsın. Bunların nasibi yok. Ayrıca İstanbul'da yeni bir kentsel dönüşüm planı paylaştık. Yarısını devletin karşılayacağı bir plan sunduk. Yılda 300 bin konutu dönüştürerek 5 yılda İstanbul'da riskli bina bırakmamayı amaçlıyoruz.

"SIFIR FAİZLİ KREDİ VEREREK..."

"Bugün ayrıca çiftçilerimize 10 yeni müjde veriyoruz. Ahırı, köy konağı, akıllı tahtası, camisi peyzajıyla akıllı köy evlerini milletimizin takdirine sunuyoruz. Bu sistemle sürü yönetim sistemi gibi yeni bir model ortaya koyuyoruz. Afet alanlarındaki köy evlerindeki çiftçilere Ziraat Bankası vasıtasıyla sıfır faizli hayvancılık kredileri verecek, hayvan, yem alımlarını destekleyeceğiz."

"Sözleşmeli üretim modeliyle aile tipi işletmelerde büyükbaş ve besi hayvancılığını destekleyerek her haneye en az bir asgari ücret garantisi vereceğiz. Akıllı evlerden ev sahibi olma imkanı getiriyoruz. Afet alanları dışındaki vatandaşlardan kırsal dönüşümden yararlanmak isteyenlere 'İlk Evim' şartlarıyla akıllı köylerden ev sahibi olma imkanı getiriyoruz. Köylerde yaşayanlardan mevcut evini yıkıp bu modele uygun sağlam, güvenli, teknoloji destekli eve kavuşmak isteyenlere uygun şartlı finansman sağlayacağız. Jeotermal organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sebze ve meyve yetiştirme amaçlı sera yatırımlarındaki desteği artıracağız. Tarımsal üretimde basınçlı sulama altyapısını güçlendirerek birim alanda daha çok rekolte ve gelir elde edilmesini sağlayacağız."

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"ET VE SÜT FİYATLARININ İZAHI OLMAYAN SEVİYELERE ÇIKMASINA..."

"Et-süt fiyatlarının izahı olmayan seviyelere çıkmasına yol açan sıkıntıya çözüm getiriyoruz. 50 baş üzeri büyükbaş ari damızlık üretimine teşvik vereceğiz. Sözleşmeli üretimi yaygınlaştırarak üreticinin gelirini garanti altına alacak, arz güvenliğini temin edecek, gıdadaki fiyat dalgalanmasının önüne geçeceğiz. Üre ve azotlu gübreler gibi dışa bağımlılığı azaltacak projeleri devreye alacağız. Karadeniz gazından üre sağlayacak fabrikayı Zonguldak'ta kuruyoruz."

"Nurdağı'nda da bir organize sanayi bölgesi kuruyoruz. İlave teşvikleri devreye alacağız. Hızlı tren duraklarımızdan biri de biliyorsunuz Nurdağı. Buranın da çalışmasını hızlandırıyoruz. Ülkemizde son 21 yılda hayata geçirdiğimiz atılımlar ile Türkiye Yüzyılı için hazırladık. Şu anda teslimini yapacağımız buradaki köy evleri ile bir adımı açık ve net attık. Ama hepsinden öte Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin başında Karadeniz Gazını kara ile buluşturduk. Şimdi ise Karadeniz Gazı gelirlerimizin bir kısmı ile aile ve gençlik bankasını kuruyoruz. Amanos Tünellerinin inşasına başlıyoruz. Tüneller, Gaziantep'in sanayideki üretim gücünü İskenderun Limanı ile katlayarak artıracaktır."


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