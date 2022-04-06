Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması: Şimdi yeni bir safhaya geçiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Partili vekillere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, son dönemdeki ekonomik gelişmeleri değerlendirerek, "Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararımızdan geri atmadık, atmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Fahiş fiyat artışları sadece bizim sorunumuz değil. Avrupa ülkelerinin çoğu bizden vahim durumda. Önceliğimizi insanlarımızın mevcut işlerini korumasına sonra da istihdamın artırılmasına verdik.

İhracatımızın her ay artması hedeflerimize ilerlediğimizin işaretedir. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararımızdan geri atmadık, atmayacağız.

Şimdi yeni bir safhaya geçiyoruz. Ara hedefimiz, enflasyon ve fahiş fiyatla, gerileyen alım güçlerini eskisinin de üzerine çıkarmaktır.

2023 seçimleri öyle bir seçim ki sokakta rastlaşsalar selam vermeyecek olmayanları aynı masada bir araya getirebileceklerdir. Aynısı Macaristan’da çıktı, bak orda da bir 6’lı çıktı. Koordinatörlerinin de kim olduğunu biliyorsunuz. Aynı hesap burada da devam ediyor.

Arkadaşlarımız dün Filipinler'e Atak helikopteri teslimi için gitti. Düşünün şimdi biz helikopter ihraç eder hale geldik.

Ayrıntılar geliyor...

