HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Andrej Plenkovic ile görüştü

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Andrej Plenkovic ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2020 21:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Başbakanı Andrej Plenkovic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Andrej Plenkovic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Başbakanı Andrej Plenkovic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib’deki gelişmeler, mülteci meselesi ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Avrupa Birliği’nin uluslararası yükümlülüklerine riayet ederek sınırlarına ulaşan mültecilere gerekli korumayı sağlama mecburiyeti bulunduğunu ifade etti ve sınırların kapatılmasının Avrupa ülkelerinin uluslararası hukuktan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını belirtti.

Ayrıntılar geliyor...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusuKameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşmeCumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşme
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
Anahtar Kelimeler:
erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan Andrej Plenkovic

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan İdlib'deki ateşkes sonrası ilk açıklama

Erdoğan'dan İdlib'deki ateşkes sonrası ilk açıklama

Fenerbahçe'den flaş Abdullah Avcı açıklaması

Fenerbahçe'den flaş Abdullah Avcı açıklaması

Dev gemi balık çiftliğine çarptı, 2 milyon balık denize kaçtı

Dev gemi balık çiftliğine çarptı, 2 milyon balık denize kaçtı

'İstanbul'da koronavirüs vakası görüldü' iddiası! Bakanlık'tan uyarı

'İstanbul'da koronavirüs vakası görüldü' iddiası! Bakanlık'tan uyarı

Koronavirüs şoku! 'Perişanız'

Koronavirüs şoku! 'Perişanız'

Koronavirüsten ölen ilk Türk vatandaşı!

Koronavirüsten ölen ilk Türk vatandaşı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Kılıçdaroğlu'ndan İdlib saldırısıyla ilgili flaş açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan İdlib saldırısıyla ilgili flaş açıklamalar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

CHP'den TBMM'ye çağrı!

CHP'den TBMM'ye çağrı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda ne konuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda ne konuştu?

Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşme

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkel ile görüştü

Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme

Son dakika! Bahçeli'den 'Moskova Zirvesi' yorumu

Bahçeli'den 'Moskova Zirvesi' yorumu

Yalova Belediye Başkan Vekilliğine Mustafa Tutuk seçildi!

Yalova Belediye Başkan Vekilliğine Mustafa Tutuk seçildi!

Saadet Partisi'nden istifa eden Cihangir İslam'dan açıklama

İstifası şoke etmişti! Sebebini açıkladı

CHP'li Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeler Meclis'e gönderildi

Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeler Meclis'e gönderildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.