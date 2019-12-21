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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2020 bütçesi mesajı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.12.2019 01:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 hedeflerimize doğru yürüyüşümüzde, çok önemli bir mihenk taşı olduğunu düşündüğüm bütçe çalışmalarını başarıyla yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve milletvekillerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2020 bütçesi mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bütçe Kanunu'nun Meclis'te kabul edilmesine yönelik, “Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bu gece Cumhur İttifakı'nın güçlü iradesiyle kabul edilen 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum.

2023 hedeflerimize doğru yürüyüşümüzde, çok önemli bir mihenk taşı olduğunu düşündüğüm Bütçe çalışmalarını başarıyla yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Milletvekillerimiz başta olmak üzere, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Şimdi hedeflerimize daha kararlı ve daha güçlü yürüme vakti. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun.” mesajını paylaştı.

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