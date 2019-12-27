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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.12.2019 16:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Asgari ücrete enflasyonun 3 puan üzerinde artış yapıldı. Dikkat edin burası çok önemli, 2002'den bu yana yüzde 154 düzeyinde yükselmiş bulunuyor" dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

İşte Erdoğan'ın asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklama:

Dün 2 bin 325 lira olarak açıklanan 2020 asgari ücret rakamının ülkemize, iş verenlerimize, çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi bunun üzerinde de spekülasyonlar yapıyorlar. Biz iş başına gelirken bir söz verdik. Ne dedik? İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik. Bu ne demektir? Biz hiçbir zaman enflasyonun altında bir asgari ücret belirlemeyeceğiz. Şimdi de aynı şekilde bunu enflasyonun üç dört puan üstünde yola devam edeceğiz. “Biz istediğimiz gibi de asgari ücreti belirleyelim…” Bu çark dönecek arkadaş. Bizim sözümüz ne? İşçimizi ezdirmeyeceğiz, ezdirmedik bugüne kadar. Enflasyonun üç puan üzerinde yapılan artış sonunda, asgari ücret 2002’ye göre reel olarak %154 düzeyinde yükselmiş bulunuyor.

Ayrıntılar geliyor...

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