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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 20:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, artık geri adım atmayacağız. Güvenli bölge olarak ilan ettiğimiz bölgeyi güneye doğru terk edecekler" dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Resepsiyonu’nda açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Bu kadim coğrafya acıyı sırtlanmakta.

Yaşadığımız sıkıntılar coğrafyamızın kaderi değildir. Kötü gidişatı durdurmak bizlerin elindedir.

Burada temsilcileri bulunan hemen her ülke terör sorunuyla yüzleşmiş, ciddi de bedel ödemiştir.

Terör yüzyılımızın vebasıdır. Pek çok sorun terör kılıfı altında gizlenmektedir. Türkiye olarak 35 yıldır terör belasıyla mücadele ediyoruz.

Örgütlerin arasında bazı güçler var.

Sorunu kaynağında kurutma kararı aldık.

Kuzey Irak ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonları toprak bütünlüğünü hedef almıyor.

Fırat'ın doğusunu terörden temizleyerek ülkemizdeki Suriyelilerin dönmelerini sağlayacağız.

Tek amacımız oralardaki canileri engellemek, teröristleri yok etmektir. Barış Pınarı Harekatı'nın gayesi de aynıdır.

Türkiye, komşularının toprakları üzerinde egemenlik haklarına ve sınırlarına saygılıdır. Ama bir şartla; buralardan ülkemize saldırı yapılmaması, düşmanca faaliyetler yürütülmemelidir.

Güvenlik olmadan barış, barış olmadan kalkınma, kalkınma olmadan huzur olmaz. Huzur olmadan geleceğe güvenle bakılamaz.

"TÜM DOSTLARIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUZ"

Tüm dostlarımızdan bu operasyona destek bekliyoruz. Güvenlik olmadan barış olmaz.

Öncelikle terör meselesinde ilkeli bir duruş sergilemek mecburiyetindeyiz.

PYD, YPG, DEAŞ birer terör örgütüdür. Ne yazık ki Batı, PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmiyor.

Mücadelemiz Kürtler ile değil, terör örgütleriyledir.

Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, artık geri adım atmayacağız. Güvenli bölge olarak ilan ettiğimiz bölgeyi güneye doğru terk edecekler.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Barış Pınarı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Siyasi düşünceler bir kenara bırakılmalı. Birlik zamanı ! Parti ve kişisel mesela değil bu. Bir olmalıyız, güçlü olmalıyız.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TÜM ORDULARINA; HEP DESTEK TAM DESTEK...
Allah reisimizi başımızdan eksik etmesin... (Amin)
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