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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çatalca'da önemli açıklamalar: Lider bir şey söylediği zaman...

06.05.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çatalca Belediyesi'nin önünde vatandaşlara seslendi. "Mesut kardeşimizi belediye başkanı yaparak yeni bir dönemi başlattınız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonraki dönemde de Çatalca'nın yanında olduklarını belirtti. "Lider bir şey söylediği zaman arkadan bunun takibi başlar." diye konuşan Erdoğan, Çatalca'nın manda kaymağı ve manda sütünden de övgüyle bahsetti.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çatalca'da önemli açıklamalar: Lider bir şey söylediği zaman...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası belediye önünde toplanan kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı;

ERDOĞAN: YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATTINIZ

"Yola çıkarken tüm alanlarda çok büyük sözümüz vardı. Hamd olsun bu sözlerimizi büyük ölçüde yerine getirdik. Sağlıkta, eğitimde attığımız adımlarla bunu yaptık. 81 ilimizde artık üniversitelerimiz var. Nerelerden nerelere geldik. Aynı şekilde Çatalca'da da yine alt yapı ve üst yapıda birçok adımlar attık. Sizler de bunu karşılıksız bırakmadınız ve Mesut kardeşimizi belediye başkanı yaparak yeni bir dönemi başlattınız.

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"BU YAZ BAŞLAYACAK"

İnşallah birçok adımlardan sonra bu yaz karayollarıyla birlikte burada ciddi bir asfaltlama çalışmasına Mesut kardeşimiz girecek. Artık çukur ve çamur olan bir Çatalca olmayacak. Daha güzel bir hale getirmiş olacağız. Ulaştırma Bakanım gerekli teminatı verdi. İstiyoruz ki Çatalca şanına yakışır bir hale gelsin.

ÇATALCA

"ÇATALCA BU KONUDA OLDUKÇA İYİYMİŞ"

Biliyorsunuz Tokat'ta bir mandadan bahsettik. Şimdi Çatalca'da manda kalmadı neredeyse. Meğer Çatalca bu konuda oldukça ileriymiş. Manda kaymağı, manda sütü bunlar Çatalca'da adeta bir marka. Lider bir şey söylediği zaman arkadan bunun takibi başlar. Sonra da millet bu noktada gücü kuvveti toplar. Biz her zaman Çatalca'nın yanında olmaya devam edeceğiz. Belediye Başkanımızı da çok güçlü bir hale getireceğiz. "


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