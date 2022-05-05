Cumhurbaşkanı Erdoğan "Geri dönecekler" demişti! Projenin detayları belli oldu

Son günlerde düzensiz göç ve mülteci konusunda yaşanan gelişmeler sıkça gündeme gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir programda, hayata geçirilecek proje ile 1 milyon Suriyelinin gönüllü olarak geri dönüşünün sağlanacağını belirtmişti. Sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin bilgiler gelirken, projenin 8 aşamadan oluştuğu ve ilk dönüşlerin de nüfusun yoğun olduğu şehirlerden yapılacağı öğrenildi. İşte merak edilen projeye ilişkin detaylar...

11 yıldan fazladır devam ede Suriye iç savaşı sonrası milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, hayata geçireceği proje ile gönüllü dönüş sağlayacak.

67 BİN BRİKET EV TAMAMLANDI

Daha önce güvenli bölgelerde savaş mağdurları için briket ev projesi başlatılmıştı. 50 bin olarak belirlenen hedef genişletilerek 100 bin briket ev yapımı planladı. Bugüne kadar da 67 bin civarında briket eve Suriyeliler yerleştirildi.

1 MİLYON SURİYELİNİN DÖNÜŞÜ SAĞLANACAK

Bir yandan briket evler inşaa edilirken bir yandan da devreye sokulacak yeni proje ile 1 milyon Suriyeli sığınmacının daha ülkelerine dönmesi sağlanacak.

İŞTE 8 AŞAMALI O PROJE

Özellikle Azez, Cerablus, El Bab, Tel Abyad vea Resulayn başta olmak üzere daha önce 13 mahalli meclisin bulunduğu bölgelerde yeni yerleşim alanları inşaa edilecek. Sabah'ta yer alan habere göre 8 aşamadan oluşacak 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü için planlanan proje şöyle işleyecek:

BÜYÜKŞEHİRLERDEN BAŞLAYACAK

1- Gönüllü geri dönüş Ankara İstanbul, Konya Adana Gaziantep gibi büyükşehirlerdeki nüfusu yoğun bölgelerden başlatılacak.

2- Gönüllü dönüşler, askeri ve siyasi açıdan istikrar ve güvenliğinin sağlandığı bölgelerde gerçekleştirilecek. Azez, Cerablus, El Bab, Tel Abyad ve Resulayn başta olmak üzere 13 ayrı bölgede yerel meclislere projeye katkı sunulacak.

3- AFAD koordinesinde Kızılay, İHH gibi 12 STK'ların briket ev sosyal donatılar için yeni alanlar açılacak.

4- Günlük yaşamın sürdürülebilmesi için tarımdan küçük sanayi sitesi, dükkân, çarşı gibi ticaret alanları kurulacak, .yeni istihdam imkanları sağlanacak.

OKUL, HASTANE, CAMİ...

5- Okul, hastane, cami başta olmak üzere alt ve üstyapı inşa edilecek.

6- Suriyelilerin meslek sahibi olabilmesi için meslek edindirme kursları ve mikro krediler, üretim yapan atölyeler kurulacak.

7- Rehabilitasyon, psikolojik destek, eğitim faaliyetlerine ağırlık verilecek.

8- BM Mülteciler Yüksek Komiserliği dahil ulusal ve uluslararası fonlardan destek istenecek.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönüllü dönüşleri sağlayacak proje ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Göçü sınır ötesinde tutmaya yönelik stratejimizi gönüllü geri dönüşleri teşvik edecek projelerle destekliyoruz. Özellikle briket evler bu adımlardan biriydi. Şimdi de ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz. Bu projeyi ülkemizdeki ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hayata geçireceğiz."

