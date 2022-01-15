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  4. Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye "çiftçilere ücretsiz elektrik" eleştirisi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye "çiftçilere ücretsiz elektrik" eleştirisi

15.01.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da AK Parti İl Dayanışma Meclisi toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "çiftçilere ücretsiz elektrik" vaadini hatırlatarak, "Gelin ücretsiz elektriği benim Aydınlı çiftçi kardeşlerime verin. 2024'ü de beklemeyin, gelin bu vaadinizi şimdi gerçekleştirin." dedi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye "çiftçilere ücretsiz elektrik" eleştirisi

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da AK Parti İl Dayanışma Meclisi toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'daki "çiftçilere ücretsiz elektrik" yönündeki vaadini hatırlatarak "Gelin ücretsiz elektriği benim Aydınlı çiftçi kardeşlerime verin. 2024'ü de beklemeyin, gelin bu vaadinizi şimdi gerçekleştirin." ifadelerini kullandı.

"BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Tek parti karanlığından sonra milletimiz Menderes döneminde aydınlığı gördü. Milletimiz Menderes'i unutmadığı gibi yalan haberlerle, kışkırtmayla darbeye ortam hazırlayanları da unutmamıştır. Dümbüllü İsmail tiyatrosundan hiçbir farkı olmayan Yassıada mahkemesiyle onu idama götürenleri asla unutmamıştır. Bu cinayetin failleri aradan geçen 60 seneye rağmen nefretle hatırlanıyor. Ey CHP! Bunun bedelini ama bu dünyada ama ebedi alemde ödeyeceksiniz.

"CHP'NİN SİYASET TARZI HİÇ DEĞİŞMEDİ"

Güya Menderes, Ardahan ve Kars'ı Ruslara satmak istiyormuş. CHP'li siyasetçiler 27 Mayıs öncesinde yüzlerce iftirayı adeta milletin üstüne boca ettiler. Bunların hepsi CHP'nin kuyruklu yalanlarından ibaretti bugün olduğu gibi. Bu dönemde CHP'li siyasetçiler her gün iğrenç ithamlarla Menderes'i yıpratmaya çalışmıştır. Dünya değişti, Türkiye değişti, CHP'nin siyaset tarzı hiç değişmedi. Bugün de Türkiye'nin siyasi iklimini zehirlemeye çalışıyor.

"GELİN BU VAADİNİZİ ŞİMDİ GERÇEKLEŞTİRİN"

Yönettikleri belediyelerde vatandaşlar temel hizmetleri bile alamazken çiftçiye bedava elektrikten bahsediyorlar. Gelin ücretsiz elektriği benim Aydınlı çiftçi kardeşlerime verin. 2024'ü de beklemeyin, gelin bu vaadinizi şimdi gerçekleştirin. Bunlar da Türkiye'nin meselelerine çözüm bulmak gibi niyet yok."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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