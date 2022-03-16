HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör baronlarına nefes aldırmıyoruz

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör baronlarına nefes aldırmıyoruz

16.03.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Terör baronlarına nefes aldırmıyoruz. Bu katil sürülerine yaptıklarını misliyle ödetiyoruz." diye konuştu.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör baronlarına nefes aldırmıyoruz

Son dakika: Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni Çankaya Köşkü'nde düzenlendi. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Teröre karşı devlet millet olarak hiçbir zaman taviz vermediklerini ve vermeyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaz kış demeden yılın 365 günü operasyonların sürdüğünü belirtti. Erdoğan açıklamasında "Yerli ve milli insansız hava araçlarımızla terör baronlarına nefes aldırmıyoruz. Bu katil sürülerine yaptıklarını misliyle ödetiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

"Bu tören vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet siz yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün burada 26 hak sahiplerine madalyalarını takdim ediyoruz. Ülkemiz genelinde 376 şehit yakını ve gazimize Devlet Övünç madalyasını tevcih etmiş oluyoruz. Milletçe çok iyi biliyoruz ki şehitlerimizin ve gazilerimizin üzerimizdeki haklarını ödeyemeyiz. Şayet bugün ayyıldızlı bayrağımız nazlı nazlı dalgalanıyorsa şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir.

"DAİMA SİZLERİN YANINDAYIZ"

Gazilerimizin gönül huzuru içinde kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmeleri için çaba sarf ediyoruz. Devletimiz iyi ve kötü günlerinizde daima sizlerin yanınızdadır. Bende her zaman yanınızdayım. Son 20 yılda olduğu gibi her zaman en iyi şartlarla sizleri buluşturmaya devam edeceğiz.

dasdasf

Yüreği kıpır kıpır çarpacan öğretmenlerimizi, emekçilerimizi, şehrinin kalkınması için çalışan iş insanlarımızı, siyasetçilerimizi, ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtan daha 15 yşındaki gençlerimizi, askerimizi polisimizi, bölücü terör örgütünün vahşi eylemlerinde kaybettik. Kandan ve göz yaşından beslenen bu zihniyetin ülkemizin şahlanışını engellemesine izin vermedik. Onlar zulüm ettiler, biz insanlarımıza şefkatla yaklaştık. Onlar kan dökmenin mücadelesini verdiler, biz yaşatmanın mücadelesini verdik. İnsanımızı ayrıştırarak kutuplaştırmanın değil, kucaklaştırmaktan yana olduk.

Teröre karşı sınır içi ve dışında yürüttüğümüz operasyonlarla tüm Türkiye'nin geleceğini koruduk.

Terörle mücadele çektiğimiz onca çilenin sonuçlarını almaya başladık. Bir dönem çakalların gezdiği dağlarda bugün kınalı kuzular geziyor. Bölücü terör örgütünün zulmünden kurtuldukça yatırımlar artıyor. Vatandaşlarımız yarına umutla bakıyor. Yaz kış demeden yılın 365 günü operasyonlarımız devam ediyor. Teröristlerin tepelerine biniyor, nerede olursa olsun inlerini başlarına geçiriyoruz.

"TERÖR BARONLARINA NEFES ALDIRMIYORUZ"

Yerli ve milli insansız hava araçlarımızla terör baronlarına nefes aldırmıyoruz. Bu katil sürülerine yaptıklarını misliyle ödetiyoruz.

"TÜRK MİLLETİ 21. YÜZYILA DAMGA VURACAK"

Bugünlerimiz nasıl dünümüzden daha aydınlıksa, yarınlarımız daha da aydınlık olacak. Türk milleti 21. yüzyıla damgasını vuracak. Rabbim yar ve yardımıcımız olsun."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Bozdağ 'Vicdanımı rahatsız ediyor' deyip açıkladı: Bizim de söyleyeceğimiz sözler olacaktırBakan Bozdağ 'Vicdanımı rahatsız ediyor' deyip açıkladı: Bizim de söyleyeceğimiz sözler olacaktır
Rusya'nın kararını Lavrov iletti! AyrıldılarRusya'nın kararını Lavrov iletti! Ayrıldılar
Kılıçdaroğlu illeri tek tek saydı: Elektriği ücretsiz vereceğizKılıçdaroğlu illeri tek tek saydı: Elektriği ücretsiz vereceğiz
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dakika haberi

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin fiyatına indirim geldi

Benzin ve motorin fiyatına indirim geldi

Rusya'dan dünyayı rahatlatacak ifadeler!

Rusya'dan dünyayı rahatlatacak ifadeler!

Dolar fiyatı için en önemli gün geldi!

Dolar fiyatı için en önemli gün geldi!

ORC son seçim anketini açıkladı! Sürpriz sonuçlar…

ORC son seçim anketini açıkladı! Sürpriz sonuçlar…

Erkek cinsel organlı pasta kriz çıkardı! Misafirler düğünü terk etti

Erkek cinsel organlı pasta kriz çıkardı! Misafirler düğünü terk etti

İbn-i Sina önerdi: Cinsel gücü artırmak için...

İbn-i Sina önerdi: Cinsel gücü artırmak için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.