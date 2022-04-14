Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ve sanatkarlarla iftarda önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnaf ve sanatkar camiası ile iftarda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ihracata yönelik yatırımlara finansman desteği müjdesini de duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9'a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası finansmanı sağlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde...

Devlet destekleriyle salgın döneminde sizlerin yanında olmaya çalıştık.

Esnaf ve sanatkarımızın borçlarını yeniden yapılandırabilmelerini temin ettik.

(Kovid-19) Salgının etkisinin azalmasıyla yeniden ekmek teknesinin başına geçen esnaf ve sanatkarı ihtiyaçlara göre yeni araçlarla desteklemeyi sürdüreceğiz.

Karadeniz'deki krizin ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kaldık. Hammadde fiyatlarındaki artış bizi de etkiledi.

Fiyatları haksız şekilde yükseltenlere verilen cezaları artırıyoruz.

Çalışanların gelir seviyesini yükseltmek için pek çok önemli adım attık.

Piyasadaki dengesizliklerin önüne geçecek yeni tedbirler alıyoruz.

İhracata dönük yatırımlara ilave yıllık yüzde 9'a varan faizle, TL cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz. Turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9'a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası finansmanı sağlıyoruz.

Harcama mukabili ve belge karşılığı kullandırılacak krediler için 100 milyar lirası ihracat, 50 milyar lirası turizme 150 milyar liralık kaynak ayırdık.

Ayrıntılar geliyor...

