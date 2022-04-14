HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ve sanatkarlarla iftarda önemli açıklamalar

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ve sanatkarlarla iftarda önemli açıklamalar

14.04.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnaf ve sanatkarlarla iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde' yeni desteği de duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracata dönük yatırımlara, yıllık yüzde 9'a varan faiz oranıyla uzun vadeli finansman imkanı getirileceğini belirtti. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ve sanatkarlarla iftarda önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnaf ve sanatkar camiası ile iftarda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ihracata yönelik yatırımlara finansman desteği müjdesini de duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9'a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası finansmanı sağlıyoruz." dedi.

Ekran görüntüsü 2022-04-14 204040

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde...

Devlet destekleriyle salgın döneminde sizlerin yanında olmaya çalıştık.

Esnaf ve sanatkarımızın borçlarını yeniden yapılandırabilmelerini temin ettik.

(Kovid-19) Salgının etkisinin azalmasıyla yeniden ekmek teknesinin başına geçen esnaf ve sanatkarı ihtiyaçlara göre yeni araçlarla desteklemeyi sürdüreceğiz.

Karadeniz'deki krizin ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kaldık. Hammadde fiyatlarındaki artış bizi de etkiledi.

Fiyatları haksız şekilde yükseltenlere verilen cezaları artırıyoruz.

Çalışanların gelir seviyesini yükseltmek için pek çok önemli adım attık.

Piyasadaki dengesizliklerin önüne geçecek yeni tedbirler alıyoruz.

İhracata dönük yatırımlara ilave yıllık yüzde 9'a varan faizle, TL cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz. Turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9'a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası finansmanı sağlıyoruz.

Harcama mukabili ve belge karşılığı kullandırılacak krediler için 100 milyar lirası ihracat, 50 milyar lirası turizme 150 milyar liralık kaynak ayırdık.

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''e-Devlet'ten oylayacağız!'' ''e-Devlet'ten oylayacağız!''
'Müjde' açıklaması! "Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak"'Müjde' açıklaması! "Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak"
Özel'den Bahçeli'ye seçim göndermesiÖzel'den Bahçeli'ye seçim göndermesi
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan iftar

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan flaş açıklama! "Güzel bir kadın gördüğümde kocama..."

Pınar Altuğ'dan flaş açıklama! "Güzel bir kadın gördüğümde kocama..."

'Langıdı lan lan samsak döveci' şarkısı ortamı gerdi!

'Langıdı lan lan samsak döveci' şarkısı ortamı gerdi!

Karamollaoğlu, "İlk kez söylüyorum" diyerek açıkladı! İttifak...

Karamollaoğlu, "İlk kez söylüyorum" diyerek açıkladı! İttifak...

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

"Erkek olan gelsin" demişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

"Erkek olan gelsin" demişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Halsizlik şikayetiyle gitti, 5 saat ameliyat masasında kaldı

Halsizlik şikayetiyle gitti, 5 saat ameliyat masasında kaldı

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Sadece iki kaşık ekleyin! Etkisini anında gösteriyor

Sadece iki kaşık ekleyin! Etkisini anında gösteriyor

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.