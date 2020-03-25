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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Hep birlikte başaracağız

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Hep birlikte başaracağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2020 18:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle ilgili "Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz. Biz güçlü bir Milletiz, hep birlikte başaracağız." dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Hep birlikte başaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle;

İlk günden itibaren Koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkânlarımızla Milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz.

Biz güçlü bir Milletiz, hep birlikte başaracağız.

İŞTE ALINAN ÖNLEMLER

2 milyon dar gelirli aileye 1000 Türk Lirası nakit destek verilecek.

En düşük emekli aylığı 1500 liraya çıkarılacak

Asgari ücretliye toplamda 7 milyar liralık ücret desteği sağlanacak

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na düzenli aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarılacak

80 yaş üstü vatandaşlarımız için periyodik takip programı açılacak.

Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay boyunca üst tavandan yapılacak.

32 bin yeni sağlık personeli istihdam edilecek.

Kamu kurumlarının misafirhaneleri tüm sağlık personeli için kullanıma açılacak.

1 milyon hızlı tanı kiti kısa sürede kullanıma sunulacak.

KOBİ'lerin KOSGEB ödemeleri 30 Haziran'a ertelenecek.

Yerli dezenfektan, koruyucu elbise gözlük ve maske üreten firmalara 6 milyon TL destek verilecek.

Nakit akışı bozulmadan firmalara gerektiğinde ilave finansman desteği verilecek.

İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 'işe devam kredi desteği' hayata geçirilecek.

3 ay ödemesiz, 12 ay vadeli 25 bin TL limitli 'esnaf kart' desteği verilecek.

Kredi kartı ödemeleri haziran sonuna kadar ertelenebilecek.

Personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti imkanı tanınacak.

Sağlık personelleri toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak.

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