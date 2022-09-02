Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 'Alevi-Bektaşi' mesajı: Meselelerin çoğunu biz çözdük

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"Gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleri sayesinde Türkiye, ülkesi ve milletiyle dünyanın en üst ligine yükseldi.

Kişi başına milli gelir 9 bin 500 dolara dayandı. Daha da iyi olacak.

Dün 2023 hedeflerimizi Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılına adamıştık. Bugün 2053 vizyonumuzu İstanbul’un Fethi’nin 600’üncü yılına adıyoruz.

İstanbul, kuruluşumuzdan bugüne tüm zaferlerimizin olduğu gibi, 2023 seçimlerinin de Allah'ın izniyle lokomotifi olacaktır.

Ülkemizdeki tüm vatandaşlarımız gibi Alevi Bektaşi kardeşlerimizin meselelerinin çoğunu biz çözdük. Kalanlarını da adım adım çözüme kavuşturuyoruz.

Allah'sız, Muhammed'siz, Ali'siz Alevilik olmaz. Sapkın zevklerin üzerine inşa edilenlerle insanlık olmaz.

Diğer ittifaklar ve partiler henüz herhangi bir cumhurbaşkanı adayı telaffuz edemediler. Herhangi bir projeleri, hedefleri de yok.

(6'lı masa) Bu masanın altındaki PKK güdümündeki 7'nci ortağın hesabı, kendilerini ilgilendirir.

(6'lı Masa) Masanın gerisinde ellerini ovuşturarak bekleyen 8. ortak FETÖ'nün hesabı, kendilerini ilgilendirir.

2023 yılında seçimi kazanacaksak kendi gayretimizle kazanacağız."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DİKKAT ÇEKEN HEDİYE

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, toplantı sonrası sahneye çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Haziran 2023 seçimlerinden bir gün sonrasının basılmış gazetesini hediye etti. '2. Yüzyıl' ismi verilen gazetede Cumhur ittifakının seçimi kazandığı yazıldı.

