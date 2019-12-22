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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.12.2019 20:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan İlim Yayma Cemiyeti Ödül Töreni’nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "80 bin kardeşimiz son bombardımanlar sonrası göç ediyor, Türkiye Suriye kaynaklı yeni göç dalgasını kaldırmaz" dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumnhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Nasıl oldu da bugün ilmin neredeyse her alanında böylesine geriye düştük, bizden ilham alarak yola çıkanlar şimdi fersah fersah önümüze geçmişken nasıl oldu da biz bugün sahip bulunduğumuz mirasımızın bile farkına varamaz hale geldik? Bu sorular üzerinde cesaretle düşünüp doğru cevapları bulmadan coğrafyamızın ve kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıları çözemeyiz

Eskiden yurt dışına giden bilim ve araştırma insanlarımızın göçü, artık tersine dönmüş durumdadır.

Batılı zengin ülkelere mülteci sorunundan daha fazla kaçmalarının mümkün olmadığını söylemeyi sürdüreceğiz.

"80 BİN İDLİBLİ KARDEŞİMİZ ÜLKEMİZ SINIRINA DOĞRU GÖÇE BAŞLADI"

80 binin üzerinde İdlibli kardeşimiz ülkemiz sınırına doğru göçe başladı. Böyle bir durumda Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır.

Ekonomik bağımsızlığımızı perçinledikçe, İslam dünyasıyla ilgilendikçe içeriden ve dışarıdan saldırıya maruz kalıyoruz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İlim Yayma Cemiyeti Ödül Töreni

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