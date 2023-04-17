Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar’da, İstanbul'un çeşitli ilçelerine barınmak için gelen depremzede vatandaşlarla bir araya geldiği iftar programında açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
6 Şubat tarihinden bu yana geçen 70 günde bir an olsun deprem bölgesindeki kardeşlerimizi yalnız bırakmadık.
Dün Şanlıurfa ile birlikte 100 bini üzerinde deprem konutunun inşasını başlattık. Toplam 650 bin konutu teslim edinceye kadar bölgeden asla ayrılmayacağız.
Ayrıntılar geliyor...