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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

17.04.2023 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar’da, İstanbul'un çeşitli ilçelerine barınmak için gelen depremzede vatandaşlarla bir araya geldiği iftar programına katılıyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar’da, İstanbul'un çeşitli ilçelerine barınmak için gelen depremzede vatandaşlarla bir araya geldiği iftar programında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • 6 Şubat tarihinden bu yana geçen 70 günde bir an olsun deprem bölgesindeki kardeşlerimizi yalnız bırakmadık.

  • Dün Şanlıurfa ile birlikte 100 bini üzerinde deprem konutunun inşasını başlattık. Toplam 650 bin konutu teslim edinceye kadar bölgeden asla ayrılmayacağız.

  • Bayrama kadar Hatay hariç diğer illerimizdeki bütün enkaz kaldırılmış olacak.

Ayrıntılar geliyor...

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Cumhurbaşkanı erdoğan

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