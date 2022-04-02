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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Aileleri ile İftar programında önemli açıklamalar

02.04.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk iftarını şehit yakınlarıyla yaptı. Dolmabahçe’de Şehit Aileleri ile İftar Programı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Aileleri ile İftar programında önemli açıklamalar

Son dakika haberi: İlk iftarını şehit yakınlarıyla yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe’de Şehit Aileleri ile İftar Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

(Rusya-Ukrayna) Küresel ticaretin dengelerini bozduğu için olumsuz yansımalarını bizim de hissettiğimiz bu savaşın bir an önce sona ermesini diliyoruz.

Sokaklarımızı karıştırarak ülkeyi ateşe boğmak isteyenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz.

Elbette sıkıntılarımız var ama unutmayın umudumuz daha büyük, sahip olduklarımızın değerini bilmeliyiz.

Ukrayna'daki tablo vatan topraklarına sahip çıkmanın önemini bir kez daha gösterdi.

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Recep Tayyip Erdoğan iftar

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