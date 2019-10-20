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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.10.2019 17:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri'nde konuştu. Erdoğan, "Baylar bayanlar içmeyin bu sigarayı. Cumhurbaşkanı olarak sevdiklerime diyorum ki inanın bu haramdır. Elektronik sigara, sigaranın elektroniği mi olur? Elektronik sigara üretmek için bizden yer istediler, vermedik, vermeyeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

40 yıllık siyasi hayatımızda asla bölgecilik yapmadık. Ne insanlarımız ne şehirlerimiz arasında hiçbir ayırıma gitmedik.

Ülkemizi, hedefleri ve hayalleriyle muhakkak buluşturacağız.

Türkiye'nin ve Türk milletinin başını daima dik tutacağız.

Tarihi şanlı zaferlerle dolu bu necip milleti dünya siyaset sahnesinde asla hayal kırıklığına uğratmayacağız.

"SİGARA HARAMDIR"

Baylar bayanlar içmeyin bu sigarayı. Cumhurbaşkanı olarak sevdiklerime diyorum ki inanın bu haramdır. Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi, 'haramdır' dedi.

Elektronik sigara sigaranın elektroniği mi olur? (Sigara şirketi) Türkiye'de yatırım yapacakmış, o yatırımı siz gidin başka bir yerde yapın.

Elektronik sigara üretmek için bizden yer istediler, vermedik, vermeyeceğiz.

İçmeyin sigarayı, illa bir şey içecekseniz buyurun size çay.

"TEK TİP PAKET UYGULAMASINA GEÇİYORUZ"

Tek tip sigara paketi uygulamasına geçiyoruz, çekici, özendirici hiçbir unsura yer verilmeyecek.

BARIŞ PINARI HAREKATI AÇIKLAMASI

Sadece 9 günde 765 teröristi etkisiz hale getirerek 1500 kilometrekare alanı terörden kurtardık.

Anlaşmaya uyulmazsa 120 saat bittiği anda biz Barış Pınarı Harekatı'nı aynen devam ettiririz.

ABD ile mutabakat sahadaki başarımızın diplomasi masasına yansımasıdır.

Dikkat edin terör örgütü ile anlaşmadık, ABD ile anlaştık. Burada birileri saptırma yapıyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 11. Rize Tanıtım Günleri sigara elektronik sigara

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