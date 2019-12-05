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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi açılışta net mesaj: Kabul etmiyoruz!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 18:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Cambridge Camisi açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "El-Bab'da 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Çünkü DEAŞ'lının İslam ile alakası yoktur ve onlar bizden değildir." ifadelerini kullandı. İslam'dan terörist çıkmayacağını vurgulayan Erdoğan, "Müslüman terörist olmaz ve İslam'dan terörist çıkmaz. Birilerinin ısrarla gündemde tutmaya çalıştığı 'İslami terör' yaftasını kabul etmiyoruz" dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi açılışta net mesaj: Kabul etmiyoruz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Cambridge Camii, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi. Her taşı, her nakışı ile çatışmayı ve husumeti redddeden camiyi, bu güzel şehre armağan ediyoruz.

Cambridge Camisi'nin Birleşik Krallık'taki tüm müslümanlara hayırlı olmasını diliyorum. Cuma günü Londra Köprüsü'ndeki saldırıda hayatını kaybedenler için ülkem adına taziyelerimi sunuyorum.

Cambridge Camisi 1300 kişilik bir kapasiteye sahip. Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olan Cambridge Merkez Camisi'nin inşasına giden sürecin temeli 2008'de atıldı.

Bu Külliyede sergi salonu ve sosyal donatı bulunuyor. Bu cami gelecekte de barışın merkezi olacaktır.

BU İNSANLIK İÇİN BİR ALARMDIR

İnsanlık olarak sancılı bir dönemden geçiyoruz. Birçok ülkede ırkçı ve İslam karşıtı saldırılar artıyor. Irkçılık ve İslam düşmanlığı zehirli sarmaşık gibi yayılıyor. DEAŞ'lıların bizimle alakası yoktur. Camilere ve ibadethanelere yönelik saldırılar inanılmaz boyutlara geldi. Bu insanlık için bir alarmdır. Bir yerde ibadethaneler hedef alınıyor, bombalanıyor, siviller vahşice öldürülüyorsa insanlık için alarm zilleri çalıyor demektir.

Müslüman bir terörist çıkıyor diye İslam'ı lekeleyemezsiniz. Türkiye DEAŞ'a karşı en büyük mücadeleye veren ülkedir.

İdeolojisi ne olursa olsun terörist insanlıktan çıkmış canidir. Sinegoglara saldıranlarla FETÖ'cüler arasında bir fark yok! Nefret suçlarına karşı birlikte hareket etmeliyiz. Batılı medya kuruluşları müslümanları suçlayan beyanlardan kaçınmalıdır.

Müslüman olmayan dostlarımızın gönül rahatlığıyla bu camilere gelmesini sağlamamız gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Cambridge Camisi ingiltere

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