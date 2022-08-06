Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyuşturucuyla mücadeleye vurgu! 'Bizim kitabımızda yeri yok'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’de yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen basın lansmanında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gezdiği bölgelerde uyuşturucu sorunu olduğuna dikkat çekmiş ve "100 liraya uyuşturucu satılıyorsa bu ülkede o zaman bu uyuşturucu ucuz demektir. Bu ülkenin içine giriyor demektir. Bazıları da görevini yerine getirmiyor demektir. Demek ki bir yerlerde bir bozukluk var. Bunun düzeltilmesi gerekiyor." demişti. Konuşmasında Akşener'e yanıt verip, uyuşturucuyla mücadeleye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yok. Bunların hepsiyle gerekli mücadeleyi veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Kocaeli, ülkemize en çok katkı sağlayan şehirlerimizin başında geliyor. Kocaeli'nin en büyük zenginliği insanıdır.

Ayağımızdaki prangaları birer birer kırarak, sırtımızdaki kamburları atarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına başladık.

'BİZİM KİTABIMIZDA UYUŞTURUCUYA YER YOK'

Bir ana muhalefet var. Bir de onun yanında yavru muhalefetler var. Bunlardan yavru muhalefetten bir tanesi, aynı zamanda Kocaeli milletvekili. Hiç değinmek istemezdim, fakat geçenlerde bir açıklaması oldu. 20 yıllık iktidarımızda uyuşturucuyla mücadelede biz gerekeni yapmamışız diyor. Hanımefendi önce şunu bileceksin, bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur. Sen, Tayyip Erdoğan'ı bu noktada iyi bilirsin. Nasıl oluyor da sen bunu konuşuyorsun. Bunların hepsiyle biz gerekli mücadeleyi veriyoruz. Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanımızın verdiği mücadele, hepimiz için bilinen bir gerçektir. Sen önce kendi kadronun içerisinde ve ana muhalefetin içerisinde sulu, kuru bu uyuşturucuları alanları düşün. Sen kimlerle yol yürüdüğünün farkında mısın? Önce haddini bileceksin. Bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yoktur. Mücadelemizi de sonuna kadar vereceğiz. Ama hanımefendi sen önce kendi çatının altındakileri düşün, onlarla beraber nasıl yol yürüdüğünü düşün.

'CUMHURBAŞKANI ADAYI ÇIKARAMADILAR'

Türkiye'nin gelişmesinden rahatsızlık duyan, iç ve dış çevrelerin hepsi de ümitlerini 2023'e bağlamışlar. Ekonomideki toparlanma gecikirse milletimizi bu kutlu yürüyüşten vazgeçireceklerini sanıyorlar. Türkiye'nin en güçlü dönemini yaşadığı bir süreçten geçtiğimiz için başka bir sermayeleri yok. Hala kendi aralarında anlaşıp bir cumhurbaşkanı adayı çıkaramadılar. Masada altı kişi var, masanın altında da bir tane var. Toplam yedi. Her kafadan bir sesin çıktığı bu curcuna masasını bir değil birkaç aday çıkaracak kapasitede görüyorum. Bu en kritik döneminde Türkiye'nin önünü kesmek için gösterilen gayretleri biz de izliyoruz.

Kocaeli'ne son 20 yılda 73 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Laf üretmiyoruz iş üretiyoruz.

