Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski ortak basın toplantısı düzenliyor

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye ile Ukrayna arasında önemli adımları, az önce atmış olduğumuz imzayla gerçekleştirdik.

Salgınla mücadelede Türkiye, Ukrayna halkının yanındadır.

(Türkiye-Ukrayna) Yatırımların artırılmasıyla ekonomik ve ticari iş birliğimizi yeni seviyelere taşıma yönündeki irademizi teyit ettik.

Serbest ticaret anlaşması müzakerelerini süratle neticelendirme hususunda Sayın Zelenski ile hemfikiriz.

Türkiye Ukrayna'yı bölgemizde istikrar, güvenlik, barış ve refahın temini için kilit bir ülke olarak görüyor.

Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır.

FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ortak mücadelemizde eşgüdümümüzü güçlendirme hususunda mutabıkız.

AYRINTILAR GELİYOR...

