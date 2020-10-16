HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski ortak basın toplantısı düzenliyor

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski ortak basın toplantısı düzenliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 18:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski ortak basın toplantısı düzenliyor

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye ile Ukrayna arasında önemli adımları, az önce atmış olduğumuz imzayla gerçekleştirdik.

Salgınla mücadelede Türkiye, Ukrayna halkının yanındadır.

(Türkiye-Ukrayna) Yatırımların artırılmasıyla ekonomik ve ticari iş birliğimizi yeni seviyelere taşıma yönündeki irademizi teyit ettik.

Serbest ticaret anlaşması müzakerelerini süratle neticelendirme hususunda Sayın Zelenski ile hemfikiriz.

Türkiye Ukrayna'yı bölgemizde istikrar, güvenlik, barış ve refahın temini için kilit bir ülke olarak görüyor.

Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır.

FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ortak mücadelemizde eşgüdümümüzü güçlendirme hususunda mutabıkız.

AYRINTILAR GELİYOR...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı
Maskesiz yakalanan esnaf: Gebermek istiyorum, canıma yettiMaskesiz yakalanan esnaf: Gebermek istiyorum, canıma yetti
Görmezden gelinen faktörler kadınlar için büyük risk taşıyor Görmezden gelinen faktörler kadınlar için büyük risk taşıyor
En Çok Okunan Haberler
Müjdeyi Bakan Koca vermişti! Tarih belli oldu
Müjdeyi Bakan Koca vermişti! Tarih belli oldu
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Sahilde aşka geldi! Öpmelere doyamadı
Sahilde aşka geldi! Öpmelere doyamadı
Bakan Koca'dan yeni açıklama: Artış eğilimi var
Bakan Koca'dan yeni açıklama: Artış eğilimi var
Reuters: Türkiye'nin S-400 denemesi yapması beklenen Karadeniz bölgesinden füze fırlatıldı
Reuters: Türkiye'nin S-400 denemesi yapması beklenen Karadeniz bölgesinden füze fırlatıldı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Diğer Haberler
Son dakika! Musa Orhan'ın tutuklanması talebi reddedildi
Musa Orhan'ın tutuklanması talebi reddedildi
Maskesiz yakalanan esnaf: Gebermek istiyorum, canıma yetti
Maskesiz yakalanan esnaf: Gebermek istiyorum, canıma yetti
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile bir araya geldi
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile bir araya geldi
Facebook'ta ve eczanede koronavirüs testi satan şüpheliler yakalandı
Facebook'tan koronavirüs testi satıyorlardı! Yakalandılar
Ankara'daki sağlık çalışanlarına şiddet davasında istenen ceza belli oldu
Büyük tepki çeken olayda flaş gelişme
İstanbul'da bir kişi pompalı tüfekle ratsgele etrafa ateş açtı! Yaralılar var
İstanbul'da bir kişi pompalı tüfekle ratsgele etrafa ateş açtı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.