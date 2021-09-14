Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Eğitim Şûrası 1-3 Aralık tarihlerinde toplanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Millî Eğitim Şûrası’nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık. Millî Eğitim Şûrası’nın şimdiden tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Millî Eğitim Şûrası’nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık. Millî Eğitim Şûrası’nın şimdiden tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/eB3IUhvggF — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 14, 2021



