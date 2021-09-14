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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Eğitim Şûrası 1-3 Aralık tarihlerinde toplanacak

14.09.2021 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Şûrası’nın 1-3 Aralık tarihleri arasında toplanacağını duyurdu.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Eğitim Şûrası 1-3 Aralık tarihlerinde toplanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Millî Eğitim Şûrası’nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık. Millî Eğitim Şûrası’nın şimdiden tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.


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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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