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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Savunma Sanayii Tesisleri açılışında konuşuyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Savunma Sanayii Tesisleri açılışında konuşuyor

06.01.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Savunma Sanayii Tesisleri açılış töreninde konuşuyor...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Savunma Sanayii Tesisleri açılışında konuşuyor

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Savunma Sanayii Tesisleri açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Konuşmamın hemen başında, elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir'e Allah'tan rahmet diliyorum.

Osmanlı'da ilk yıllarından itibaren tersaneciliğini geliştirmiş, Avrupa ordularında henüz yokken barut ocakları kurmuştur. Asırlar boyunca dünyaya top, tüfek, gemi başta olmak üzere pek çok ürün ihracatı yapan Osmanlı, 18. yy'dan sonra bu alandaki öncülüğünü yitirmeye başlamıştır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde başlatılan kalkınma hamlesinde savunma sanayimiz önemli bir yere sahiptir. Bu dönemde Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ, Şakir Zümre gibi müteşebbislerin çabalarının maalesef iç ve dış engellemeler sebebiyle akamete uğradığını görüyoruz.

"ADIMLAR ATMAYA BAŞLADIK"

Rahmetli Turgut Özal döneminde de savunma sanayii müsteşarlığı kurulmuştur. Savunma Sanayiinde adımlar atmaya başladık. Savunma sanayii ülkemizin en önemli sektörlerinden bir ihaline geldi. Faaliyet gösteren firmaların sayısı bin 500'e çıktı. 20 yıl önce sadece 62 olan savunma projesi sayısı bu yıl 750'yi geçti.

"ÇITAYI DAHA YUKARIYA ÇIKARDIK"

İHA'larda kullandığımız kameralara ambargo koydular, onu da kendimiz yaptık. Artık çıtayı daha yukarı çıkardık.

İHA, SİHA ve TİHA üretiminde dünyanın ilk üç ülkesi içindeyiz. Artık çıtayı daha da yukarı çıkararak geleceğin harp ortamını da ülkemizi hazırlıyoruz. Sürü İHA'lar, deniz platformlarına, insansız araçlardan yapay zekaya, uydulara kadar savunma sanayiinde hangi alanda olmamız gerekiyorsa oradayız.

"MİLLİ MUHARİP UÇAK 2023'TE HANGARDAN ÇIKACAK"

Şimdilik HİSAR'ları yaptık, yakında SİPER'i ve daha ötesini de tamamlayacağız. Göbey helikopterini bu sene teslim etmeye başlıyoruz. Şimdi sıra Milli Muharip Uçak'ta... İnşallah 2023 yılında hangardan çıkarıp dünyaya göstereceğiz.

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