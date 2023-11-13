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Son dakika | Daha fazla saklanamadılar: 81 ilde binlerce firari şahıs yakalandı! Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı

13.11.2023 08:29 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Firari şahıslara yönelik büyük çaplı bir operasyon düzenlendi. 81 ilde düzenlenen operasyonda arama kaydı bulunan binlerce firari yakalandı! Detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Son dakika | Daha fazla saklanamadılar: 81 ilde binlerce firari şahıs yakalandı! Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı

Son dakika haberi: 'Çember' operasyonlarında son perde: Uzun yıllardır aranan 5 bin 309 kişi yakalandı. Bakan Yerlikaya operasyonu sosyal medyadan paylaşırken görüntülere de yer verdi.

Yerlikaya'nın paylaşımına göre 81 ilde aranan şahıslara yönelik yapılan “Çember operasyonlarında” arama kaydı bulunan 5 bin 309 firari yakalandı.

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Yakalanan şahıslardan 10’unun 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 41’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 5258 ’inin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi.

SON 4 GÜNDE YAKALANDILAR

Bakan Yerlikaya paylaşımının devamında şunları ifade etti:

"İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlüklerimizce 81 il genelinde son 4 gün içinde yol uygulamalarında, iş yeri ve evlere yapılan operasyonlarda yakalama kararı bulunan 5309 aranan şahıs yakalanıp adalete teslim edildi.

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Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve operasyonlara katılan tüm polislerimizi, Jandarmalarımızı, Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız!

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