Son dakika | Daha fazla saklanamadılar: 81 ilde binlerce firari şahıs yakalandı! Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı

Son dakika haberi: 'Çember' operasyonlarında son perde: Uzun yıllardır aranan 5 bin 309 kişi yakalandı. Bakan Yerlikaya operasyonu sosyal medyadan paylaşırken görüntülere de yer verdi.

Yerlikaya'nın paylaşımına göre 81 ilde aranan şahıslara yönelik yapılan “Çember operasyonlarında” arama kaydı bulunan 5 bin 309 firari yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 10’unun 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 41’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 5258 ’inin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi.

SON 4 GÜNDE YAKALANDILAR

Bakan Yerlikaya paylaşımının devamında şunları ifade etti:

"İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlüklerimizce 81 il genelinde son 4 gün içinde yol uygulamalarında, iş yeri ve evlere yapılan operasyonlarda yakalama kararı bulunan 5309 aranan şahıs yakalanıp adalete teslim edildi.

Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve operasyonlara katılan tüm polislerimizi, Jandarmalarımızı, Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız!

8️⃣1️⃣ İlde Aranan Şahıslara Yönelik Yapılan “ÇEMBER OPERASYONLARINDA” Arama Kaydı Bulunan 5️⃣3️⃣0️⃣9️⃣ Firari Yakalandı❗️



Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmeyeceğiz❗️



Yakalanan şahıslardan:

???? 1️⃣0️⃣’unun… pic.twitter.com/vF8wHaQB3Y — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 13, 2023







