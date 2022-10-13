Son dakika: Dalaman'dan Manchester'a giden yolcu uçağında bomba alarmı! Savaş uçakları eşliğinde havalimanına indirildi

Son dakika haberine göre, Dalaman'dan hareket eden ve Manchester'a giden bir yolcu uçağında bomba alarmı verildi. İngiliz Jet2 havayolu şirketine ait Airbus A-321 tipi yolcu uçağı, bomba tehditi üzerine 2 RAF Typhoons savaş uçağı eşliğinde Londra Stansted Havalimanı'na indirildi.

HAVA YOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

İngiliz hava yolu şirketi Jet2, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayı doğrulayarak Dalaman'dan Manchester'a giden LS922 sefer sayılı uçağın, Birleşik Krallık Hava Trafik Kontrolü yönetiminde, Londra'daki Stansted Havalimanı'na yönlendirildiğini teyit etti.

POLİSLER BOMBA ARAMASI YAPACAK

Uçak limandan uzak bir alana park edildi. Havalimanında silahlı polislerin beklemeye geçerken, uçağın bomba imha ekiplerince aranacağı belirtildi.

"UÇAK GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE İNDİ"

Stansted Havalimanı'ndan bir sözcü de olaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Dalaman'dan Manchester'a giden bir Jet 2 uçağı bu akşam Stansted Havalimanı'na yönlendirildi. Uçak güvenli bir şekilde indi ve ana yolcu terminalinden uzak bir yere park etti. Pist kısa bir süreliğine kapatıldı ama şimdi yeniden açıldı." (AA)

