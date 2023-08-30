Son dakika | Darbe sevinci halkı sokağa döktü: Gabon Devlet Başkanı evinde alıkondu! Dünya endişeyle izliyor

Son dakika haberi: Orta Afrika ülkesi Gabon’da cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının ilanından sonra ulusal televizyon binasına giren askerler, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu. Başkent Librevil'de silah sesleri duyuldu.

TELEVİZYONDAN DUYURDULAR

Gabonlu askerler darbe girişimini televizyon kanalından duyurdukları bildiriyle ilan etti. Askerler seçimlerin iptal edildiğini, kurumların kapatıldığını açıkladı. O anları televizyondan izleyen Gabonluluların büyük endişeye kapıldığı da görüntülere yansıdı.

Bir grup asker adına yapılan açıklamada, seçimlerin iptal edildiği ve ülke sınırlarının kapatıldığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, "Savunma ve güvenlik güçleri olarak Kurumların Geçiş ve Restorasyon Komitesi'nde (CTRI) birleştik. Gabon halkı adına mevcut rejime son vererek barışı savunmaya karar verdik." ifadesi kullanıldı.

BAŞKENTTE SİLAH SESLERİ

Öte yandan başkent Libreville'de silah seslerinin duyulduğu belirtildi.

DARBECİLERDEN YENİ AÇIKLAMA: DEVLET BAŞKANI ALIKONDU

Orta Afrika ülkesi Gabon’da 12 askerin devlet kanalında yönetime el konulduğunu duyurmasının ardından yeni bir açıklama geldi. Darbeci askerler tarafından yapılan açıklamada, Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba’nın evinde alıkonduğu belirtilirken, Ondimba’nın ailesi ve doktorlarıyla birlikte olduğu kaydedildi. Gabon Devlet Başkanı’nın oğlunun ise “ihanet” nedeniyle tutuklandığı açıklandı.

ALIKONAN ALİ BONGO DÜNYADAN YARDIM İSTEDİ: BİR ŞEYLER YAPIN

Cumhurbaşkanı Ali Bongo, evinden destekçilerine yardım mesajı gönderdi. Askerler tarafından ev hapsinde tutulan Bongo, konutundan çektiği ve sosyal medyada paylaşılan video mesaj ile arkadaşlarına ve dünyaya "bir şeyler yapın" çağrısında bulundu.

Bongo, "Bu insanlar beni alıkoydu. Oğlum bir yerde tutuluyor, eşim yanımda değil. Ben de konutumdayım ama neler olduğunu bilmiyorum. Dostlarımıza, dünyaya söylüyorum, bir şeyler yapın, ses çıkarın. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

DARBE DESTEKÇİLERİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Gabon’un başkenti Libreville’de darbe destekçisi halk, ordunun yönetimi ele geçirmesinin ardından sokaklara dökülürken darbeci askerlere sevgi gösterisinde bulundu. Şehir merkezinde toplanan yüzlerce kişi Gabon bayraklarıyla darbeyi kutlarken Gabon askeri, toplanan kalabalığa evlerine dönmeleri ve stratejik bölgelerden uzaklaşmaları yönünde talimatlar verdi.

ÇİN VE RUSYA'DAN MESAJLAR

Gabon’da yaşanan gelişmelerin ardından açıklamalarda bulunan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Başkan Ondimba’nın güvenliğinin garanti altına alınması gerektiğini belirterek, ülkedeki düzeni mümkün olan en kısa sürede yeniden inşa etmek için taraflara diyalog çağrısı yaptı. Rusya tarafından yapılan açıklamada ise, Gabon’da yaşananlardan büyük bir endişe duyulduğu ifade edildi.

FRANSA: KAYGILIYIZ

Öte yandan, Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, duruma ilişkin kaygısını yineleyerek Gabon’da yapılan son seçimlerin sonucuna saygı duyulması gerektiği açıklamasını yaptı.

Gabon Seçim Merkezinden dün yapılan açıklamada, Ondimba’nın 26 Ağustos'ta yapılan genel seçimleri yüzde 64,27 oyla kazandığı, rakibi Albert Ondo Ossa'nın ise oyların yüzde 30,77'sini aldığı belirtilmişti. 2009 yılında babası Omar Bongo'nun ölümünün ardından yerine gelen 64 yaşındaki Ali Bongo'nun 2016'daki seçim zaferinin ardından parlamento binası ateşe verilmiş, şiddetli protestolar gerçekleştirilmişti.

MACRON'UN GİRİŞİ YASAKLANDI

Darbe sonrası Macron'un ülkeye girişinin yasaklandığı açıklandı.

HAFTA SONU SEÇİMLER GERGİN GEÇMİŞTİ

Orta Afrika ülkesi Gabon'daki 800 binden fazla kayıtlı seçmen, hafta sonu yapılan seçimlerde yerel milletvekillerini, ulusal meclis üyelerini ve bir sonraki cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullanmıştı.

Gabon Cumhurbaşkanı 64 yaşındaki Ali Bongo Ondimba, devleti 41 yıldan fazla yöneten babası Omar Bongo Ondimba'dan 2009'da görevi devralmış ve hafta sonu yapılan seçimlerle üçüncü kez seçilmişti.

Seçimlerin ardından oy sayım işlemi devam ederken internetin kısıtlanması, hükümeti ağır eleştirilerin hedefine koymuştu. Oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" gerekçesiyle sokağa çıkma yasağının uygulanması da muhalefetin eleştirilerine yol açmıştı.

Oyunu kullandıktan sonra basına açıklamalarda bulunan muhalefet lideri Ondo Ossa, Ondimba'ya karşı verdiği başkanlık mücadelesinde seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüştü.

AFRİKA'DA SULAR DURULMUYOR

Bir diğer Afrika ülkesi Nijer'de de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

(AA-İHA)

