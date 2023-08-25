SON DAKİKA DEPREM 25 AĞUSTOS 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika haberleri v de yakından takip ediliyor. Bulundukları yerde sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem haberlerini arama motorlarında sorguluyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor.. İşte 25 Ağustos 2023 Cuma günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

25 AĞUSTOS 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.08.25 06:33:05 37.6733 36.2885 2.5 -.- 2.2 -.- RIFATIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.25 06:29:33 38.1205 36.9315 8.3 -.- 2.1 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.25 06:28:42 38.1522 36.9187 2.2 -.- 2.1 -.- SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.25 06:14:09 37.7427 29.1318 1.3 -.- 0.8 -.- DENIZLI İlksel

2023.08.25 05:55:42 38.1160 38.4172 6.0 -.- 2.4 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.08.25 05:45:33 37.8778 36.2537 5.4 -.- 2.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.08.25 05:22:20 37.8588 29.0553 19.9 -.- 1.3 -.- KUMKISIK-(DENIZLI) İlksel

2023.08.25 05:21:00 38.2768 37.7125 5.0 -.- 1.7 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.08.25 05:16:07 37.9658 36.3525 2.0 -.- 2.1 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.25 04:47:42 37.0707 28.3448 6.3 -.- 1.9 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel

2023.08.25 04:37:00 39.2187 40.2948 7.5 -.- 2.3 -.- DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) İlksel

2023.08.25 04:36:28 36.9170 36.5132 21.0 -.- 1.5 -.- HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2023.08.25 03:53:55 38.0767 36.6023 5.3 -.- 1.6 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.25 03:38:00 39.9725 40.0640 18.5 -.- 1.5 -.- YENIKOY-OTLUKBELI (ERZINCAN) İlksel

2023.08.25 03:28:31 40.1300 33.8338 8.2 -.- 1.4 -.- FARASLI-SULAKYURT (KIRIKKALE) İlksel

2023.08.25 03:06:36 37.9875 37.3953 8.9 -.- 1.7 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.25 03:04:19 38.1328 38.3920 10.2 -.- 2.0 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.08.25 02:58:35 38.5110 37.3668 3.7 -.- 1.6 -.- BASDIREK-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.08.25 02:52:26 38.3793 29.8875 13.2 -.- 1.3 -.- OSMANKOY-CIVRIL (DENIZLI) İlksel

2023.08.25 02:50:27 40.8092 31.3555 4.4 -.- 1.4 -.- DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE) İlksel

2023.08.25 02:47:01 35.6677 27.3352 6.6 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2023.08.25 02:41:28 38.1657 37.8135 3.9 -.- 2.0 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.08.25 02:36:07 38.0118 41.5460 5.9 -.- 1.9 -.- YAYIKLI-KURTALAN (SIIRT) İlksel

2023.08.25 02:35:01 39.6070 38.2787 1.6 -.- 1.9 -.- YUREKTASI-IMRANLI (SIVAS) İlksel

2023.08.25 02:18:41 38.3408 37.1578 5.0 -.- 1.9 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.25 02:16:42 38.0840 36.5022 8.5 -.- 1.7 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.25 02:08:31 38.2625 38.0755 18.4 -.- 1.1 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.08.25 02:02:23 36.8855 27.9837 8.1 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.08.25 01:51:28 37.9272 36.2160 14.4 -.- 1.6 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.08.25 01:50:16 38.1690 37.1472 14.0 -.- 1.5 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.25 01:47:55 39.4697 39.7438 8.8 -.- 1.6 -.- CAKIRKAYA-PULUMUR (TUNCELI) İlksel

2023.08.25 01:44:34 39.2218 40.3992 14.9 -.- 2.0 -.- GOKCELI-ADAKLI (BINGOL) İlksel

2023.08.25 01:38:39 37.8490 29.0893 25.7 -.- 1.2 -.- CELTIKCI-(DENIZLI) İlksel

2023.08.25 01:31:37 38.7818 37.7377 5.0 -.- 1.4 -.- TEMEKLU-KULUNCAK (MALATYA) İlksel

2023.08.25 01:29:19 37.2118 30.6437 6.4 -.- 1.8 -.- KARAVELILER-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel

2023.08.25 01:22:57 36.0678 27.2217 9.1 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2023.08.25 01:04:35 36.0382 27.0145 7.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2023.08.25 01:02:33 38.1523 38.5480 4.5 -.- 2.1 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2023.08.25 01:00:05 37.7402 36.2532 7.2 -.- 1.9 -.- OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.25 00:55:31 38.1175 36.5608 5.6 -.- 1.8 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.25 00:24:23 38.0192 37.5880 2.5 -.- 2.1 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.08.25 00:22:20 38.7773 27.4710 6.8 -.- 1.7 -.- KALEMLI-(MANISA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



