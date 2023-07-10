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SON DAKİKA DEPREM haberleri: 10 Temmuz 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Denizli 3.8 ile sallandı

10.07.2023 06:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları Denizli başta olmak üzere yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Denizli'de saat 06.19 sıralarında 3.8 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre sarsıntı 7.7 km derinlikte gerçekleşti. Birçok kişi internette "10 Temmuz 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? " sorularına yanıt arıyor. İşte, 10 Temmuz 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri: 10 Temmuz 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Denizli 3.8 ile sallandı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Denizli'de deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD Çardak merkezli sarsıntının büyüklüğünü 3.6, Kandilli Rasathanesi ise 3.8 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini inceliyor. İşte 10 Temmuz 2023 Pazar Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (10 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ)

2023.07.10 06:19:47 37.7075 29.7712 7.7 -.- 3.8 3.8 GOLCUK-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2023.07.10 06:02:56 36.3003 36.2057 4.7 -.- 1.5 -.- DERINCE-(HATAY) İlksel
2023.07.10 05:26:20 38.9198 27.8817 8.5 -.- 1.7 -.- YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.07.10 05:25:53 39.0053 28.0607 6.0 -.- 2.4 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.07.10 04:49:56 37.8232 36.6253 3.0 -.- 2.1 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.10 03:05:33 38.3353 38.0600 5.4 -.- 2.4 -.- AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.07.10 02:51:16 38.2395 38.5875 9.7 -.- 1.9 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.07.10 02:43:21 35.4352 35.3378 9.3 -.- 3.3 3.3 AKDENIZ İlksel
2023.07.10 02:27:51 38.3623 38.1937 7.5 -.- 1.9 -.- OZAL-(MALATYA) İlksel
2023.07.10 02:14:34 38.1718 38.4502 9.5 -.- 2.8 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.07.10 01:08:50 36.1540 35.8207 15.6 -.- 1.6 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.07.10 00:37:26 37.0875 28.4562 8.1 -.- 1.7 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.07.10 00:24:56 37.0832 28.4540 7.1 -.- 1.7 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.07.10 00:20:36 38.2878 38.1388 5.8 -.- 2.3 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.07.10 00:10:12 37.5032 37.1968 5.9 -.- 2.2 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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