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SON DAKİKA DEPREM haberleri: 13 Haziran 2023 deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğüne? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

13.06.2023 06:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 13 Haziran 2023 Salı günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini paylaştı. Peki, deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? 13 Haziran 2023 Salı günü paylaşılan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri: 13 Haziran 2023 deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğüne? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

Son depremler listesi 13 Haziran 2023 Salı günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. İşte 13 Haziran 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (13 HAZİRAN 2023 SALI)

2023.06.13 06:17:01 38.5955 40.3133 11.8 -.- 2.0 -.- SERVI-GENC (BINGOL) İlksel
2023.06.13 06:08:41 36.9547 29.3107 9.8 -.- 1.9 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.06.13 06:04:31 37.2565 31.0022 126.5 -.- 2.8 -.- HASDUMEN-SERIK (ANTALYA) İlksel
2023.06.13 06:01:01 37.9397 26.4435 5.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.06.13 05:58:42 37.9422 26.5975 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.06.13 05:48:51 37.9117 36.1992 1.7 -.- 2.0 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.13 05:37:28 37.0833 35.9237 5.5 -.- 1.5 -.- KOPRULU-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.06.13 05:23:04 38.0822 38.4165 5.5 -.- 1.7 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.06.13 05:13:37 38.0422 37.6727 2.1 -.- 2.4 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.13 05:07:40 38.4268 36.6643 8.4 -.- 1.7 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.06.13 05:03:16 37.8732 36.3255 14.7 -.- 1.1 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.13 05:01:52 38.0195 36.3227 5.0 -.- 1.2 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.13 04:56:37 37.9625 26.5568 8.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.06.13 04:41:22 37.6997 35.3492 4.4 -.- 2.1 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2023.06.13 04:24:55 38.4102 37.1727 5.0 -.- 2.9 -.- OVACIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.13 04:21:14 38.2140 37.9702 5.0 -.- 2.0 -.- SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.13 04:13:38 38.4538 31.0207 4.7 -.- 1.0 -.- SAGIRKOY-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2023.06.13 03:44:32 37.2220 38.9763 5.0 -.- 1.6 -.- OSMANBEY-(SANLIURFA) İlksel
2023.06.13 03:42:19 38.5237 40.2973 11.6 -.- 2.0 -.- CAYBASI-GENC (BINGOL) İlksel
2023.06.13 03:39:08 38.0622 37.4688 5.0 -.- 2.0 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.13 03:24:15 38.0058 36.4165 11.1 -.- 1.1 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.13 03:13:16 36.9890 29.3280 6.6 -.- 1.7 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.06.13 02:56:10 38.8027 26.6062 11.5 -.- 3.4 3.3 EGE DENIZI İlksel
2023.06.13 02:48:43 37.9520 36.2417 4.6 -.- 1.7 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.13 02:41:41 37.7612 36.2380 3.9 -.- 1.3 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.13 02:32:16 38.4733 30.9695 4.7 -.- 1.1 -.- SAGIRKOY-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2023.06.13 02:26:55 38.4678 37.4848 9.8 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.13 02:25:46 38.1973 37.9103 4.5 -.- 1.7 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.13 02:02:30 37.7743 27.1142 5.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.06.13 01:54:15 38.2075 38.1015 7.3 -.- 1.4 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.06.13 01:47:20 38.0905 37.6585 7.5 -.- 1.5 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.13 01:30:39 37.9940 37.6325 6.5 -.- 1.6 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.13 01:19:42 38.8643 37.4122 5.0 -.- 2.2 -.- DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.06.13 01:10:32 38.4138 37.9022 4.8 -.- 1.5 -.- YALINKAYA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.06.13 00:40:26 39.4800 40.0185 8.2 -.- 2.1 -.- KIRKLAR-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2023.06.13 00:18:24 37.0873 28.4277 4.7 -.- 1.7 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2023.06.13 00:17:06 39.9807 41.3210 2.8 -.- 2.8 -.- YAKUTIYE (ERZURUM) İlksel
2023.06.13 00:14:36 38.5808 37.2535 13.7 -.- 1.4 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.13 00:03:55 36.2858 36.2063 5.4 -.- 2.7 -.- BUYUKDALYAN-(HATAY) İlksel
2023.06.13 00:02:23 37.7733 27.1005 1.1 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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