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SON DAKİKA DEPREM haberleri: 21 Eylül 2023 deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

21.09.2023 06:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 21 Eylül 2023 Perşembe günü vatandaşlar yakından takip ediliyor. Bulundukları ilde sarsıntı hisseden kişiler deprem haberlerini arama motorlarında sorguluyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, 21 Eylül 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri: 21 Eylül 2023 deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

Son depremler listesi 21 Eylül 2023 Perşembe gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini inceliyorlar. İşte 21 Eylül 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (21 EYLÜL 2023 PERŞEMBE)

2023.09.21 05:34:05 37.2223 36.9448 5.8 -.- 1.2 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.09.21 05:23:02 38.9068 32.9698 5.0 -.- 1.8 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlksel
2023.09.21 05:02:04 38.3747 37.2582 11.7 -.- 1.0 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.21 04:54:04 38.7385 43.6195 2.2 -.- 1.9 -.- ILIKAYNAK-(VAN) İlksel
2023.09.21 03:57:44 36.9443 27.5442 7.3 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.09.21 03:53:06 38.3772 37.3793 5.2 -.- 1.7 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.21 02:50:47 37.4063 36.9975 5.4 -.- 0.8 -.- EKBEROGLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.21 02:33:33 37.1773 28.6043 20.0 -.- 0.9 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2023.09.21 02:30:10 36.7487 28.4000 4.0 -.- 1.2 -.- GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2023.09.21 02:27:40 38.4088 36.5370 4.4 -.- 1.5 -.- TAVLAKOY-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.09.21 02:10:45 38.2137 37.4282 1.1 -.- 2.4 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.21 01:59:53 36.0455 36.0698 5.3 -.- 1.9 -.- KARACURUN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.09.21 01:41:15 38.3392 27.1818 5.7 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.09.21 00:50:31 38.8010 37.3913 1.5 -.- 1.7 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.09.21 00:26:25 38.0598 36.7813 8.9 -.- 1.6 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.21 00:05:42 38.4337 37.5557 5.0 -.- 1.8 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.09.21 00:03:44 38.1427 37.1173 9.3 -.- 1.5 -.- IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

depremm

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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