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SON DAKİKA DEPREM haberleri: 25 Temmuz 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

25.07.2023 06:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi arama motorlarında "25 Temmuz 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? " sorularına yanıt arıyor. İşte, 25 Temmuz 2023 Salı günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri: 25 Temmuz 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 25 Temmuz 2023 Salı günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini inceliyor. İşte 25 Temmuz 2023 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (25 TEMMUZ 2023 SALI)

2023.07.25 05:16:25 38.4580 37.2928 4.5 -.- 1.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.25 04:36:34 38.0797 37.7392 4.5 -.- 2.1 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.07.25 03:49:37 37.0453 36.0365 5.0 -.- 2.0 -.- AZIZLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 03:47:27 40.9360 31.6275 6.6 -.- 2.3 -.- YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) İlksel
2023.07.25 03:19:18 38.3832 37.3612 8.6 -.- 1.5 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.25 03:10:18 40.9562 32.8773 5.7 -.- 2.4 -.- YUREKOREN-OVACIK (KARABUK) İlksel
2023.07.25 03:09:56 37.9617 34.0120 9.0 -.- 1.9 -.- OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel
2023.07.25 03:02:50 38.6975 37.3293 5.0 -.- 1.2 -.- KARAHISAR-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.07.25 02:40:41 38.4892 37.5830 5.1 -.- 1.9 -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.07.25 01:39:33 38.0618 37.6655 5.0 -.- 3.7 3.7 BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.07.25 01:26:53 38.0600 37.5422 6.4 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.25 01:05:49 36.2917 36.0980 11.3 -.- 1.4 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel
2023.07.25 00:22:17 38.1478 37.7045 3.3 -.- 1.9 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.25 00:03:45 38.0777 36.4705 13.9 -.- 1.4 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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