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SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 27 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD VE Kandilli Rasathanesi açıkladı!

27.11.2023 06:34 | Son Güncelleme:
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Son depremler listesi 27 Kasım 2023 Pazartesi gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. 27 Kasım 2023 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan veriler sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından inceleniyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte 27 Kasım 2023 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 27 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD VE Kandilli Rasathanesi açıkladı!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 27 Kasım 2023 Pazartesi günü sarsıntı gerçekleşen illerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi internette "27 Kasım 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 27 Kasım 2023 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (27 KASIM 2023)

2023.11.27 06:03:55 37.2068 35.8958 4.7 -.- 1.3 -.- AGACLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.11.27 05:51:34 38.1260 38.5305 5.3 -.- 2.6 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.27 05:16:44 38.1605 37.9057 10.1 -.- 1.7 -.- POLATDERESI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.11.27 04:44:11 38.1067 30.8923 8.0 -.- 2.3 -.- YENICE-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
2023.11.27 04:35:02 38.3382 37.3750 7.2 -.- 2.1 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.27 04:01:20 38.1085 28.9245 5.4 -.- 1.6 -.- CAMKOY-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2023.11.27 03:44:49 40.1080 26.5068 14.3 -.- 1.8 -.- BELEN-(CANAKKALE) İlksel
2023.11.27 02:57:57 37.2123 35.9147 19.9 -.- 1.2 -.- TEKELI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2023.11.27 02:35:30 38.0137 36.3248 1.1 -.- 2.2 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.27 02:10:27 39.2252 26.0463 6.8 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.27 02:01:59 37.4877 37.2728 8.0 -.- 2.4 -.- PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.27 01:08:01 38.2365 38.1635 5.4 -.- 1.6 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.11.27 01:05:23 37.9187 28.7920 16.5 -.- 1.4 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2023.11.27 00:53:11 37.4920 37.1993 5.0 -.- 1.8 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.27 00:12:50 37.9005 36.5113 5.3 -.- 1.9 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.27 00:03:36 40.4648 29.3630 10.9 -.- 1.9 -.- ORNEKKOY-ORHANGAZI (BURSA) İlksel

deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

deprem

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
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