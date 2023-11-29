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SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: 29 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

29.11.2023 06:34 | Son Güncelleme:
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Son depremler listesi bugün (29 Kasım 2023 Çarşamba) yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından inceleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi internette "29 Kasım 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 29 Kasım 2023 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: 29 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

Son depremler listesi 29 Kasım 2023 Çarşamba gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. 29 Kasım 2023 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan veriler sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından inceleniyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte 29 Kasım 2023 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE? (29 KASIM 2023)

2023.11.29 05:53:36 37.1482 29.0008 12.8 -.- 2.1 -.- ALPA-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2023.11.29 05:52:03 38.1540 36.1222 12.2 -.- 1.2 -.- DOGANBEYLI-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.11.29 05:08:41 36.6863 36.1172 6.6 -.- 1.4 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.11.29 04:45:46 38.1230 38.4010 5.0 -.- 2.0 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.11.29 04:33:50 38.1118 28.9363 2.7 -.- 2.2 -.- CAMKOY-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2023.11.29 04:26:25 37.9117 37.9033 5.0 -.- 2.5 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.11.29 04:26:06 36.7513 36.1518 14.6 -.- 1.6 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.11.29 03:20:57 35.9457 36.4328 17.9 -.- 1.4 -.- SURIYE İlksel
2023.11.29 02:58:04 38.3622 37.7833 8.3 -.- 1.7 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.11.29 02:35:28 38.0805 37.0457 5.1 -.- 2.1 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.29 00:32:01 38.2068 27.1500 12.2 -.- 1.7 -.- DEVELI-MENDERES (IZMIR) İlksel

deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

deprem

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


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