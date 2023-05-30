SON DAKİKA DEPREM haberleri: 30 Mayıs 2023 deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğüne? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

Son depremler listesi 30 Mayıs 2023 Salı günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak edildi. Birçok kişi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte 30 Mayıs 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (30 MAYIS 2023 SALI)

2023.05.30 06:02:22 37.9317 36.2395 15.2 -.- 1.8 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.30 05:57:20 38.1367 38.4880 8.3 -.- 2.1 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.05.30 05:53:30 38.4672 40.2805 2.6 -.- 3.6 3.7 UCOCAK-ARICAK (ELAZIG) İlksel

2023.05.30 05:43:29 38.8693 37.2435 5.0 -.- 1.7 -.- YILANHOYUK-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.05.30 05:02:48 36.0095 29.2533 1.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2023.05.30 04:51:40 37.1155 36.6847 5.7 -.- 2.8 -.- ZINCIRLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2023.05.30 04:47:03 38.0938 37.2282 5.0 -.- 1.8 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.30 04:42:17 38.5728 37.5317 3.4 -.- 1.3 -.- DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.05.30 04:29:18 37.7473 26.9918 6.7 -.- 2.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.05.30 04:08:38 38.5868 31.1083 9.7 -.- 1.4 -.- CAYIRPINAR-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel

2023.05.30 04:03:28 38.3667 37.2492 8.9 -.- 1.6 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.30 03:59:03 35.5313 27.2972 9.2 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2023.05.30 03:57:07 36.8758 36.6553 6.6 -.- 2.4 -.- YOLBASI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2023.05.30 03:48:10 38.3180 36.4528 5.6 -.- 1.6 -.- DAYOLUK-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.05.30 03:44:31 38.4262 37.5678 5.8 -.- 2.0 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.05.30 03:35:36 38.1887 38.1035 5.8 -.- 1.4 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.05.30 03:29:13 37.8930 36.2553 9.3 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.30 03:24:49 37.9305 36.3447 5.0 -.- 2.3 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.30 03:00:36 38.5830 26.7720 14.1 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.05.30 02:58:01 38.4903 37.7228 5.0 -.- 1.3 -.- DOGANTEPE-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.05.30 02:50:22 38.3743 37.8575 1.2 -.- 2.3 -.- BAYRAMUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.05.30 02:43:48 38.2967 37.7678 7.3 -.- 1.6 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.05.30 02:28:42 38.0320 37.4875 5.5 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.30 02:25:57 37.2113 35.8658 13.9 -.- 1.2 -.- YESILDAM-CEYHAN (ADANA) İlksel

2023.05.30 02:04:21 38.1607 37.4205 2.6 -.- 1.7 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.30 01:50:59 37.9107 29.3990 18.5 -.- 1.0 -.- BELEVI-CAL (DENIZLI) İlksel

2023.05.30 01:44:56 40.7917 31.0383 8.4 -.- 1.5 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2023.05.30 01:41:13 38.0833 38.3017 9.1 -.- 1.3 -.- BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.05.30 01:14:08 38.3317 36.4375 7.2 -.- 1.4 -.- KURUDERE-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.05.30 00:51:19 37.1245 36.6838 8.1 -.- 1.6 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2023.05.30 00:37:10 37.8973 36.2343 16.1 -.- 1.4 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.30 00:17:30 38.4752 40.2755 10.0 -.- 2.2 -.- UCOCAK-ARICAK (ELAZIG) İlksel

2023.05.30 00:11:48 37.9495 38.1220 7.6 -.- 1.5 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.05.30 00:09:47 37.8957 36.2970 15.2 -.- 1.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.30 00:07:36 38.1520 36.5800 7.1 -.- 1.3 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.30 00:00:37 38.0498 36.7182 9.2 -.- 1.3 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

