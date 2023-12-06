HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 6 ARALIK 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 6 ARALIK 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

06.12.2023 06:35 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi 6 Aralık 2023 Çarşamba gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. 6 Aralık 2023 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan veriler sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından inceleniyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte 6 Aralık 2023 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 6 ARALIK 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 6 Aralık 2023 Çarşamba günü sarsıntı gerçekleşen illerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi internette "6 Aralık 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 6 Aralık 2023 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (6 ARALIK 2023)

2023.12.06 06:22:16 37.0502 28.9672 8.7 -.- 1.5 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2023.12.06 06:06:49 38.0965 37.9445 8.1 -.- 1.7 -.- COMLEKOBA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.12.06 06:03:13 38.1392 36.5997 5.4 -.- 1.6 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.06 06:01:56 37.5295 37.2607 1.4 -.- 2.2 -.- CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.06 05:29:23 40.4162 28.8457 10.4 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.06 05:17:19 38.1327 37.3345 11.1 -.- 1.8 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.06 04:44:10 40.4787 28.8285 5.0 -.- 1.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.06 04:12:14 37.8345 27.0188 9.5 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.12.06 03:59:59 37.1658 36.6658 5.2 -.- 2.7 -.- KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE) İlksel
2023.12.06 03:58:39 37.1625 36.6890 5.0 -.- 2.6 -.- GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.12.06 03:30:07 40.4493 28.8588 8.9 -.- 1.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.06 02:59:40 40.4087 28.8380 11.0 -.- 1.8 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.06 02:39:32 37.9243 37.8770 5.5 -.- 1.5 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.12.06 02:33:19 35.6515 26.3883 29.3 -.- 3.4 3.3 AKDENIZ İlksel
2023.12.06 02:24:04 38.9517 43.6472 6.6 -.- 1.7 -.- KARAHAN-MURADIYE (VAN) İlksel
2023.12.06 02:18:06 40.4377 28.8675 6.6 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.06 02:04:04 37.6555 37.4627 4.9 -.- 1.9 -.- KUCUKOREN-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.12.06 01:28:13 37.4068 38.7395 6.9 -.- 1.8 -.- ILHAN-(SANLIURFA) İlksel
2023.12.06 01:23:23 40.7325 42.5780 16.9 -.- 1.6 -.- DEGIRMENLIDERE-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2023.12.06 01:18:33 40.4187 28.8563 12.4 -.- 2.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.06 00:33:08 40.4258 28.8803 8.9 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.06 00:24:59 38.8215 37.4953 5.0 -.- 3.1 3.2 BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.12.06 00:22:13 40.4755 33.6507 7.7 -.- 1.4 -.- ASAGIPELITOZU-(CANKIRI) İlksel

deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

deprem

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'den Netanyahu'yu kızdıracak karar! Yeni politikayı duyurdu: Kısıtlama getirilecekABD'den Netanyahu'yu kızdıracak karar! Yeni politikayı duyurdu: Kısıtlama getirilecek
Yolda bıçaklanmış halde bulundu! Hastanede hayatını kaybettiYolda bıçaklanmış halde bulundu! Hastanede hayatını kaybetti
Asker eğlencesinde ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı varAsker eğlencesinde ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi Son depremler afad deprem mi oldu
En Çok Okunan Haberler
Skandal ortaya çıktı! Fransız devi, konser yüzünden küme düşebilir

Skandal ortaya çıktı! Fransız devi, konser yüzünden küme düşebilir

ABD'den Netanyahu'yu kızdıracak karar! Yeni politikayı duyurdu: Kısıtlama getirilecek

ABD'den Netanyahu'yu kızdıracak karar! Yeni politikayı duyurdu: Kısıtlama getirilecek

Dilan Polat konvoyu! Lüks araçlar çekicilerle götürüldü! Otopark ücreti detayı dikkat çekti

Dilan Polat konvoyu! Lüks araçlar çekicilerle götürüldü! Otopark ücreti detayı dikkat çekti

Tutuklanan 81 yaşındaki adam için Erkekleri Koruma Derneği devreye girdi!

Tutuklanan 81 yaşındaki adam için Erkekleri Koruma Derneği devreye girdi!

İstanbul'da 'Başak Demirtaş' sürprizi!

İstanbul'da 'Başak Demirtaş' sürprizi!

Türkiye günlerce bu cinayeti konuşmuştu! Mahkeme son noktayı koydu

Türkiye günlerce bu cinayeti konuşmuştu! Mahkeme son noktayı koydu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Laz Kızı'ndan sonra 'Yakışıklı Güvenlik!' Kelepçe dansıyla olay oldu

Laz Kızı'ndan sonra 'Yakışıklı Güvenlik!' Kelepçe dansıyla olay oldu

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Evleneli sadece bir gün olmuştu! Balayı kana bulandı

Evleneli sadece bir gün olmuştu! Balayı kana bulandı

Bez bebekten hamile olduğunu söyledi! Olay cinsiyet partisi...

Bez bebekten hamile olduğunu söyledi! Olay cinsiyet partisi...

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.