SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 6 ARALIK 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 6 Aralık 2023 Çarşamba günü sarsıntı gerçekleşen illerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi internette "6 Aralık 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 6 Aralık 2023 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (6 ARALIK 2023)

2023.12.06 06:22:16 37.0502 28.9672 8.7 -.- 1.5 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2023.12.06 06:06:49 38.0965 37.9445 8.1 -.- 1.7 -.- COMLEKOBA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.12.06 06:03:13 38.1392 36.5997 5.4 -.- 1.6 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.06 06:01:56 37.5295 37.2607 1.4 -.- 2.2 -.- CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.06 05:29:23 40.4162 28.8457 10.4 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.06 05:17:19 38.1327 37.3345 11.1 -.- 1.8 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.06 04:44:10 40.4787 28.8285 5.0 -.- 1.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.06 04:12:14 37.8345 27.0188 9.5 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.12.06 03:59:59 37.1658 36.6658 5.2 -.- 2.7 -.- KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE) İlksel

2023.12.06 03:58:39 37.1625 36.6890 5.0 -.- 2.6 -.- GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.12.06 03:30:07 40.4493 28.8588 8.9 -.- 1.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.06 02:59:40 40.4087 28.8380 11.0 -.- 1.8 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel

2023.12.06 02:39:32 37.9243 37.8770 5.5 -.- 1.5 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.12.06 02:33:19 35.6515 26.3883 29.3 -.- 3.4 3.3 AKDENIZ İlksel

2023.12.06 02:24:04 38.9517 43.6472 6.6 -.- 1.7 -.- KARAHAN-MURADIYE (VAN) İlksel

2023.12.06 02:18:06 40.4377 28.8675 6.6 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.06 02:04:04 37.6555 37.4627 4.9 -.- 1.9 -.- KUCUKOREN-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.12.06 01:28:13 37.4068 38.7395 6.9 -.- 1.8 -.- ILHAN-(SANLIURFA) İlksel

2023.12.06 01:23:23 40.7325 42.5780 16.9 -.- 1.6 -.- DEGIRMENLIDERE-SENKAYA (ERZURUM) İlksel

2023.12.06 01:18:33 40.4187 28.8563 12.4 -.- 2.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.06 00:33:08 40.4258 28.8803 8.9 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.06 00:24:59 38.8215 37.4953 5.0 -.- 3.1 3.2 BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.12.06 00:22:13 40.4755 33.6507 7.7 -.- 1.4 -.- ASAGIPELITOZU-(CANKIRI) İlksel

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



