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SON DAKİKA DEPREMLER! Deprem mi oldu? 25 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

25.04.2022 06:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DAKİKA DEPREMLER listesi ve 25 Nisan 2022 Pazartesi günü için Afet ile Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamanın detayları, yaşadıkları şehirde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ankara, Isparta, Malatya, Muğla gibi bazı illerimizin yanı sıra Akdeniz ve Ege Denizi'nde de sarsıntı gerçekleştiği kaydedildi. Vatandaşlar, 25 Nisan 2022 Pazartesi deprem mi oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. İşte detaylar...

SON DAKİKA DEPREMLER! Deprem mi oldu? 25 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

SON DAKİKA DEPREMLER listesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi'nin 25 Nisan Pazartesi (bugün) için yaptığı açıklamanın detayları merak edildi. Kandilli Rasathanesi Ankara, Isparta, Malatya, Muğla gibi bazı illerimizin yanı sıra Akdeniz ve Ege Denizi'nde de sarsıntı gerçekleştiğini duyurdu. Vatandaşlar, 25 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 25 Nisan 2022 Pazartesi AFAD ve Kandilli deprem listesi ve detaylar haberimizde...

25 NİSAN DEPREM Mİ OLDU?

2022.04.25 05:59:40 40.4843 33.0178 5.0 -.- 2.9 -.- AVCIOVA-CUBUK (ANKARA) İlksel
2022.04.25 05:46:42 37.8237 26.8970 20.3 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.25 05:45:47 40.4807 33.0140 5.0 -.- 3.7 3.8 AVCIOVA-CUBUK (ANKARA) İlksel
2022.04.25 05:42:50 37.8097 30.9218 5.0 -.- 2.6 -.- CAYKOY-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel
2022.04.25 05:26:30 38.1207 38.6125 5.0 -.- 1.7 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.04.25 04:57:31 40.4875 32.9940 5.0 -.- 3.2 3.1 KIZILOREN-CUBUK (ANKARA) İlksel
2022.04.25 03:38:26 36.9548 27.5513 6.7 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.25 03:23:02 33.9550 25.9275 10.6 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.25 03:03:44 37.0167 28.3975 4.6 -.- 1.1 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.25 02:55:55 37.0240 28.4322 4.1 -.- 1.2 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.25 02:51:11 37.0215 28.4042 8.1 -.- 1.3 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.25 02:09:52 37.9182 27.1333 5.3 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi
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