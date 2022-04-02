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Son dakika depremleri: 2 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? 2 Nisan 2022 Cumartesi

02.04.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika depremleri 2 Nisan Cumartesi (bugün) bulundukları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Muğla, Adana, Ankara ve Mersin gibi illerimizin yanı sıra Ege Denizi'nde de sarsıntı gerçekleşti. Peki 2 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? İşte 2 Nisan 2022 Cumartesi son dakika depremler listesi...

Son dakika depremleri: 2 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? 2 Nisan 2022 Cumartesi

Son dakika depremleri hafta sonunun ilk gününde de bulundukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgiye göre; Muğla, Adana, Ankara ve Mersin gibi illerimizin yanı sıra Ege Denizi'nde sarsıntı gerçekleşti. 2 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. 2 Nisan 2022 Cumaftesi son dakika depremler listesi ve ayrıntılar haberimizde.

2 NİSAN DEPREM Mİ OLDU?

2022.04.02 08:09:31 37.0305 28.4058 10.4 -.- 1.8 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.02 08:02:17 37.0323 28.4122 15.6 -.- 1.5 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.02 07:20:01 37.3593 35.0320 7.2 -.- 1.3 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel
2022.04.02 06:39:56 39.4838 32.3635 9.9 -.- 2.2 -.- KARAYAVSAN-POLATLI (ANKARA) İlksel
2022.04.02 06:37:13 39.4830 32.3473 5.0 -.- 2.8 -.- KARAYAVSAN-POLATLI (ANKARA) İlksel
2022.04.02 02:04:09 36.8568 35.0108 31.4 -.- 1.9 -.- ALIFAKI-TARSUS (MERSIN) İlksel
2022.04.02 00:35:08 38.8932 26.3935 5.0 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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