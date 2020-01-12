HABER
  4. Son dakika... Devlet Bahçeli'den Ankara'da açıklamalar

Son dakika... Devlet Bahçeli'den Ankara'da açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.01.2020 12:02 | Son Güncelleme

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin istişare toplantısının kapanışında açıklamalarda bulundu.

Son dakika... Devlet Bahçeli'den Ankara'da açıklamalar

Bahçeli'nin açıklamaları:

Irak'tan kendimizi soyutlamamız, Libya'ya sırtımızı çevirmek mantıklı ve makul bir tercih sayılamayacaktır.

Ankara'nın güvenliği Şam'dan, Tahran'dan, Bağdat'tan, Trablus'tan başlayacaktır.

Eğer engel olunmazsa, eğer durdurulmazsa komşu coğrafyalardaki çözülmenin, çürümenin dayanacağı son sınır, bilinsin ki Türkiye'dir. 'Ne işimiz var Suriye'de, ne arıyoruz Libya'da' diyenler görevli taşeron değillerse kesinlikle coğrafya cahilleridir.

Türkiye’nin olmadığı bir Ortadoğu veya Akdeniz tablosunda kuşun kurdun hayat hakkı olmayacaktır.

İran’ın, Suriye’nin, Irak’ın, Libya’nın siyasi ve toprak bütünlüğüne sahip çıkmak, saygı duymak, destek vermek, Türk dış politikasının ana stratejisi olmalıdır.

(ABD'nin Kasım Süleymani suikastı) Türkiye’nin bu suikast karşısında aldığı pozisyon elbette çok dengelidir.Üst düzey bir askeri 'bana göre suçludur' diye hedef almak barbarlığın ta kendisidir. ABD Başkanı Trump suçlu arıyorsa Pensilvanya'ya bakmalıdır.

251 vatan evladının şehadetinden, 2 bin 194 vatan evladının yaralanmasından sorumlu olan bir caninin korunup kollanması hangi insani değere sığacaktır.

Ayrıntılar geliyor...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Doğu Karadeniz için korkutan deprem açıklamasıDoğu Karadeniz için korkutan deprem açıklaması
Hatay'da 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başlatıldıHatay'da 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı
AK Parti’li Turan’dan CHP’ye Libya tepkisiAK Parti’li Turan’dan CHP’ye Libya tepkisi
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Ankara

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Yarışmada bir ilk! Format değişti

Yarışmada bir ilk! Format değişti

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj!

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj!

Dilvin Ak'ın ölümüyle ilgili 'vahim' iddia! Hastaneden açıklama

Dilvin Ak'ın ölümüyle ilgili 'vahim' iddia! Hastaneden açıklama

Bir sütyen açıklaması daha!

Bir sütyen açıklaması daha!

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Libya'daki ateşkes hakkında açıklama

Dünyanın konuştuğu karar sonrası Türkiye'den ilk açıklama

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Binali Yıldırım: Yerel seçimlerden sonra bazılarının ayakları yerden kesildi

Binali Yıldırım: Yerel seçimlerden sonra bazılarının ayakları yerden kesildi

HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den erken seçim çağrısı: Şimdi hodri meydan deme zamanıdır

HDP'den erken seçim çağrısı!

AK Parti'li Turan: 100’e yakın belediye başkanı AK Parti’ye geçecek

AK Parti'li Turan: 100’e yakın belediye başkanı AK Parti’ye geçecek

Son dakika! Çavuşoğlu'ndan Libya'daki gelişmelerle ilgili flaş açıklama

Çavuşoğlu'nda flaş açıklama: Sebebi Fransa

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.