Son dakika... Devlet Bahçeli'den Ankara'da açıklamalar

Bahçeli'nin açıklamaları:

Irak'tan kendimizi soyutlamamız, Libya'ya sırtımızı çevirmek mantıklı ve makul bir tercih sayılamayacaktır.

Ankara'nın güvenliği Şam'dan, Tahran'dan, Bağdat'tan, Trablus'tan başlayacaktır.

Eğer engel olunmazsa, eğer durdurulmazsa komşu coğrafyalardaki çözülmenin, çürümenin dayanacağı son sınır, bilinsin ki Türkiye'dir. 'Ne işimiz var Suriye'de, ne arıyoruz Libya'da' diyenler görevli taşeron değillerse kesinlikle coğrafya cahilleridir.

Türkiye’nin olmadığı bir Ortadoğu veya Akdeniz tablosunda kuşun kurdun hayat hakkı olmayacaktır.

İran’ın, Suriye’nin, Irak’ın, Libya’nın siyasi ve toprak bütünlüğüne sahip çıkmak, saygı duymak, destek vermek, Türk dış politikasının ana stratejisi olmalıdır.

(ABD'nin Kasım Süleymani suikastı) Türkiye’nin bu suikast karşısında aldığı pozisyon elbette çok dengelidir.Üst düzey bir askeri 'bana göre suçludur' diye hedef almak barbarlığın ta kendisidir. ABD Başkanı Trump suçlu arıyorsa Pensilvanya'ya bakmalıdır.

251 vatan evladının şehadetinden, 2 bin 194 vatan evladının yaralanmasından sorumlu olan bir caninin korunup kollanması hangi insani değere sığacaktır.

Ayrıntılar geliyor...

