Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Londra'daki NATO Zirvesi'ne ilişkin olarak "NATO planlarında 'Türkiye taviz verdi' yorumları doğru değil" açıklamasını yaptı. Ayrıca Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya'nın yaptığı mutabakata ilişkin Yunanistan'ın Libya Büyükelçisini sınır dışı etme kararına yönelik sert bir dille eleştirdi.

LONRA'DAKİ NATO ZİRVESİ



Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Dörtlü Zirve samimi bir ortamda çok faydalı bir toplantı oldu. İkinci toplantı şubat ayında İstanbul'da gerçekleştireceğiz. NATO'da Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil. Yaptığımız bir jest taviz değil.

LİBYA İLE MUTABAKAT



İki tane anlaşma imzaladık. Bir tanesi güvenlik iş birliği anlaşması. Uluslararası hukuka uygun bir anlaşma. Doğu Akdeniz'de biz başından beri hep şunu söylüyoruz. GKRY hariç bu konuda ikili ya da çok konulu anlaşmalara hazırız ama bazı ülkeler tek taraflı adımı ve Türkiye'yi eleştirmeyi tercih ettiler. Biz bölgede iş birliğinden yanayız.