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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 14:52 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Londra'daki NATO Zirvesi'ne ilişkin olarak "NATO planlarında 'Türkiye taviz verdi' yorumları doğru değil" açıklamasını yaptı. Ayrıca Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya'nın yaptığı mutabakata ilişkin Yunanistan'ın Libya Büyükelçisini sınır dışı etme kararına yönelik sert bir dille eleştirdi.

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Londra'daki NATO Zirvesi'ne ilişkin olarak "NATO planlarında 'Türkiye taviz verdi' yorumları doğru değil" açıklamasını yaptı. Ayrıca Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya'nın yaptığı mutabakata ilişkin Yunanistan'ın Libya Büyükelçisini sınır dışı etme kararına yönelik sert bir dille eleştirdi.

LONRA'DAKİ NATO ZİRVESİ

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Dörtlü Zirve samimi bir ortamda çok faydalı bir toplantı oldu. İkinci toplantı şubat ayında İstanbul'da gerçekleştireceğiz. NATO'da Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil. Yaptığımız bir jest taviz değil.

LİBYA İLE MUTABAKAT

İki tane anlaşma imzaladık. Bir tanesi güvenlik iş birliği anlaşması. Uluslararası hukuka uygun bir anlaşma. Doğu Akdeniz'de biz başından beri hep şunu söylüyoruz. GKRY hariç bu konuda ikili ya da çok konulu anlaşmalara hazırız ama bazı ülkeler tek taraflı adımı ve Türkiye'yi eleştirmeyi tercih ettiler. Biz bölgede iş birliğinden yanayız.

TÜRKİYE-LİBYA MUATABAKATI'NA YUNANİSTAN'IN TEPKİSİ!

Bir ülkeyi tehdit etmek doğru mu? Bu gizli saklı bir şey değil. Bizim meclisimizden geçen bir zaptın gizli kalması mümkün mü? Libya'ya telefon açıp da o belgeyi bana göndermezsen büyükelçini sınır dışı edeceğim dersen Libya böyle bir duruma boyun eğmez. Adam gibi isteselerdi Libya da verirdi biz de verirdik.

"YUNANİSTAN'IN KARARINI KINIYORUM"

İmzanlanan mutabakata karşı olarak Yunanistan'ın Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararını kınıyorum. Yunanistan bizim komşumuz. Yunanistan ile daha iyi ilişkiler kurmak istiyoruz."

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO

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