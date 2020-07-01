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  4. Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Ayasofya açıklamasına tepki

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Ayasofya açıklamasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 21:13 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Ayasofya hakkında yapılan açıklamayı hayretle karşılıyoruz. Tabiatıyla herkes kendi düşüncesini söylemekte serbesttir. Ancak egemen haklarımız konusunda 'uyarıyoruz, dikte ediyoruz' üslubuyla konuşmak kimsenin haddine değildir." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Ayasofya açıklamasına tepki

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'ye Ayasofya'nın müze statüsünün devam ettirilmesi çağrısında bulunmuştu. Pompeo'nun bu açıklamasına Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Ayasofya hakkında yapılan açıklamayı hayretle karşılıyoruz.

Anayasa ve kanunlarımızla güvence altında olan din ve inanç özgürlüğünün tüm vatandaşlarımız için ayrım gözetmeksizin korunması doğrultusunda hükümetimizce sessiz devrim niteliğinde adımlar atılmıştır.

Bu çerçevede, kültür ve tarihimizden gelen hoşgörü geleneği çerçevesinde Ayasofya dahil olmak üzere ayırt etmeksizin sahibi olduğumuz tüm kültürel varlıkları en titiz şekilde korumaktayız.

Ayasofya'nın tarihi, kültürel ve manevi değerini de fethederek ülkemizin mülkiyetine aldığımız günden bu yana hassasiyetle yaşatıyoruz.

Bu vesileyle sürekli tekrarlamak durumunda kaldığımız bir gerçeği bir kez daha hatırlatıyoruz. Ayasofya, topraklarımız üzerinde yer alan bütün kültür varlıklarımız gibi Türkiye'nin mülkiyetindedir.

Ayasofya üzerinde her türlü tasarruf yetkisi yine Türkiye'nin egemenlik hakları çerçevesinde iç işlerimizi ilgilendiren bir konudur.

Tabiatıyla herkes kendi düşüncesini söylemekte serbesttir. Ancak egemen haklarımız konusunda “uyarıyoruz, dikte ediyoruz” üslubuyla konuşmak kimsenin haddine değildir.

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