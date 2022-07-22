Son dakika | Diyarbakır'da bomba alarmı! Polisin dur ihtarına uymadı, bavulu atıp kaçmaya çalıştı

Son dakika: Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde yolun ortasında bavulla yürüyen yabancı uyruklu bir şahıs polisin dikkatini çekti. Şahıstan şüphelenen ekipler yanına yaklaşınca kaçmaya başladı. Dur ihtarına uymayarak polis lojmanlarının önüne bavulunu atan şahıs, hareketli dakikalar yaşattı.
Kısa sürede yakalan şahıs, şoka girince ambulansa alındı.
Güvenlik güçleri bavulu incelemek çevre yolları kapatarak tedbir aldı.
Bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılan bavuldan kıyafetler çıktı.
(DHA)
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