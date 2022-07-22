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  4. Son dakika | Diyarbakır'da bomba alarmı! Polisin dur ihtarına uymadı, bavulu atıp kaçmaya çalıştı

Son dakika | Diyarbakır'da bomba alarmı! Polisin dur ihtarına uymadı, bavulu atıp kaçmaya çalıştı

22.07.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Diyarbakır'da yolun ortasında bavuluyla ilerleyen bir şahıs, polisi alarma geçirdi. Dur ihtarına uymayınca kovalamaca başlarken, yabancı uyruklu olduğu belirlenen şüpheli, elindeki bavulu da polis lojmanlarının önüne attı. Polis yolu kesip, şüpheliyi yakaladı. Şoka giren adam ambulansa alındı.

Son dakika | Diyarbakır'da bomba alarmı! Polisin dur ihtarına uymadı, bavulu atıp kaçmaya çalıştı

Son dakika: Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde yolun ortasında bavulla yürüyen yabancı uyruklu bir şahıs polisin dikkatini çekti. Şahıstan şüphelenen ekipler yanına yaklaşınca kaçmaya başladı. Dur ihtarına uymayarak polis lojmanlarının önüne bavulunu atan şahıs, hareketli dakikalar yaşattı.

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ŞOKA GİRDİ!

Kısa sürede yakalan şahıs, şoka girince ambulansa alındı.

AMBU

Güvenlik güçleri bavulu incelemek çevre yolları kapatarak tedbir aldı.

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FÜNYE İLE PATLATILDI

Bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılan bavuldan kıyafetler çıktı.

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(DHA)

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Diyarbakır
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