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  4. Son dakika: Donetsk sokaklarında büyük sevinç! Putin'in 'tanıma' kararı sonrası halk sokaklara çıktı

Son dakika: Donetsk sokaklarında büyük sevinç! Putin'in 'tanıma' kararı sonrası halk sokaklara çıktı

22.02.2022 06:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkesinin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdığını tüm dünyaya duyurdu. Donetsk ve Luhansk’ın tanınmasının ardından ise Donetsk'ta halk sokaklarda havai fişekler patlatarak kutlamalar yaptı. Donetsk sokaklarında Rusya lehine de sloganlar atıldı. Kutlamalardan videolar da sosyal medyadan paylaşıldı.

Son dakika: Donetsk sokaklarında büyük sevinç! Putin'in 'tanıma' kararı sonrası halk sokaklara çıktı

Son dakika haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusal sesleniş konuşmasında Donetsk ve Luhansk ile ilgili kararlarını dünyaya duyurdu. Putin, Ukrayna'nın doğusunda bulunan ve tek taraflı bağımsızlıklarını ilan eden Donestk ve Luhansk Cumhuriyetleri'nin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. Putin konuşmasında "Donbass’ta artık gereken yapılmalıdır. Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlığını kabul ediyoruz. Saldırılar derhal durmalı, aksi halde sorumlu Ukrayna olacaktır" ifadelerini kullandı.

HALK SOKAKLARDA KUTLAMA YAPIYOR

Rusya tarafından bağımsızlığı tanınan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde halk sokaklarda kutlama yapmaya başladı.

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Rusya bayraklarıyla kutlama yapılırken, havai fişekler de patlatıldı. Sokağa çıkan Donetsk halkı Rusya lehine sloganlar da attı.

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Kutlama videoları ise sosyal medyada hızla yayıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yerel halk nasıl istiyorsa öyle olması en doğru şeydir.
Irakta da abd bayraklarını sallıyorlardı
Rusya dan ya benimsin ya da böl parçala taktiği

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