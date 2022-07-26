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  4. Son Dakika: Dünyanın beklediği haber! İstanbul'daki Ortak Tahıl Koordinasyon Merkezi açıldı

Son Dakika: Dünyanın beklediği haber! İstanbul'daki Ortak Tahıl Koordinasyon Merkezi açıldı

26.07.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Tüm dünyayı ilgilendiren tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İstanbul'daki Ortak Tahıl Koordinasyon Merkezi'nin açıldığı ve faaliyete geçtiği aktarıldı. Milli Savunma Üniversitesi'nde kurulacak merkezin açılış töreninin yarın yapılacağı aktarıldı.

Son Dakika: Dünyanın beklediği haber! İstanbul'daki Ortak Tahıl Koordinasyon Merkezi açıldı

Son dakika haberine göre İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasında flaş bir gelişme yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul'daki Ortak Tahıl Koordinasyon Merkezi açıldı, faaliyete başladı" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'dan tahıl ihracatını yeniden başlatmak için anlaşma kapsamında kurulan müşterek koordinasyon merkezinin İstanbul'da faaliyete başladığını açıkladı. Reuters'ın Rus haber ajanslarına dayandırdığı habere göre, müşterek koordinasyon merkezinin Rus heyeti bugün Türkiye'ye gelecek ve Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler ile birlikte dörtlü formatta çalışmaya başlayacak.

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AÇILIŞ TÖRENİ YARIN

Milli Savunma Üniversitesi'nde, tahıl koridoru anlaşması kapsamında oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılış töreninin yarın gerçekleştirileceği öğrenildi.

ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkezin açılacağını İstanbul'da düzenlenen 'Tahıl Sevkiyatı Anlaşması' töreninde duyurmuştu.

Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiği ile Karadeniz'den yeni bir nefes borusu açmış olacağız. Tüm süreçlerde mutabakat tesis edildi. İcra ve denetim, İstanbul'da kurulacak müşterek koordinasyon merkezinde gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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Okuyucu Yorumları 9 yorum
helal sana canım ülkem yine dünyaya insanlık dersi verdin
inşallah sonuçları güzel olur.
bu avrupa ya su bile vermezdim.

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